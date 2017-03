Motort, darálót és tehenet vettek a lottón nyert pénzből

Kétütemű csoda



1957-ben a húszéves Szűcs Erzsébet szegvári textilgyári munkásnő nyert a tárgynyeremény-sorsoláson egy kétütemű csodát – egy Wartburgot. „Egyelőre megtartom az autót, és csak akkor adom el, amikor már bejártam vele az országot" – nyilatkozta hatvan éve a Népszavának Szűcs Erzsébet, akit mi is kerestünk. A szegvári polgármesteri hivatalban azonban nem tudtak segíteni.

Bitó Antalné Eta nénit a postás Pista beszélte rá az első lottószelvényre. Fotó: Borbola Lilla

– Fiatal házasok voltunk, kezdtük az életet, semmi nélkül, amikor a hatvanas évek elején a postás Pista rábeszélt a kisteleki piacon, hogy a Szabad Föld mellé vegyek egy ötös lottót is – kezdte lottónyereménye történetét a balástyai Bitó Antalné – Etuska, mert akkor még az voltam, fiatal, vegyen lottót, mondta Pista, hátha – emlékezett vissza a 79 éves Eta néni, aki megvette élete első lottószelvényét. Amikor ezt otthon elmondta, közölte a férje, jobb lett volna, ha egy csomag cukrot vesz, mert azt legalább meg lehet enni.A szelvényre, akkor úgy volt szokás, ráírta a férje nevét, úgy dobta fel.– Nekünk akkor még nem volt rádiónk, csak a férjem bátyjának volt, együtt hallgatták a számokat. Három stimmelt, de a negyedikben nem voltak biztosak – mesélte tovább a történetet Eta néni.Akkor még kiírták a postán a nyertesek nevét. – A férjem nagybátyját is Bitó Antalnak hívták, és többen gratuláltak neki a faluban. De kiderült a cím alapján, hogy nem neki, hanem az unokaöccsének, vagyis a férjemnek van négyese a lottón. Na, jött ki hozzánk a tanyára, de útközben mindenkinek elmondta, hogy nyertünk. Amikor a férjem is hazaért, mondta, ne mondjuk el senkinek, hogy négyesünk van, nehogy betörjenek hozzánk. Mondtam neki, itt volt a nagybátyja, és már széjjelkürtölte, hogy nyertünk – nevetett Eta néni.

6666-szorosát nyerték a szelvényüknek



A hatvanas évek elején 3 forint 30 fillér volt egy ötöslottó-sorsjegy ára. Bitóék a négyesre kifizetett 22 ezer forinttal a szelvényük árának 6666-szorosát nyerték. A legutóbbi ötöslottó-sorsoláson, március 4-én a négyesekre 1 millió 969 ezer forintot fizettek. Most 250 forintba kerül egy szelvény. Könnyen kiszámolható, akinek négyese lett, az a szelvénye árának 7800-szorosát nyerte meg, ha Joker nélkül játszott. Ha Jokerrel, akkor a 3900-szorosát.

A fiatal házaspár 22 ezer forintot nyert, ami akkor nagyon nagy pénz volt. – Vettünk belőle egy fekete Csepel motort, egy darálót és egy 6 mázsás tehenet. A tehénke jól ellegelészett itt. A motor azért volt nagyon jó, mert paprikát is termeltünk, amit nem kerékpárral kellett betologatni a kisteleki piacra. Volt, hogy a férjem kettőt-hármat is fordult, amíg én a piacon árultam – mondta a 79 éves balástyai asszony. A daráló az orosházi múzeumba került, de a motorral nem tudja, mi lett.Bitóék négyese után Eta néni elmondása szerint úgy vették a környéken a lottót, mint a cukrot, de nem nagyon nyert senki, egyszer volt valakinek egy hármasa. – Mi is vettük, de már csak kettesünk volt, és el is hagytuk, mert mondta a férjem, csak ellottózzuk a nyereményt. Ma már csak hébe-hóba veszek egy szelvényt, de ha sokat nyernék, az unokáimnak vennék házat a nyereményből – mondta Eta néni. És hogy milyen számokat játszottak meg a hatvanas évek elején, amivel a 22 ezer forintot nyerték? – 6, 36, 66... a többit nem tudom.