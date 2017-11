Mozgássérültmoped ütötte el, eltört a lába

Nem tud dolgozni

Jónás László szerint a mopedet egyáltalán nem bonyolult vezetni. Fotó: Török János

– Itt kell feküdnöm gipszelt lábbal hetekig, miközben készültem volna a karácsonyra a virágaimmal – mesélte elkeseredetten Péter Zoltánné Aranka. A dorozsmai asszonyt egy mozgássérültmoped ütötte el egy hete a kispiacon.– Én is ott árultam, a mellettem lévő asztalnál pedig csokoládékat kínáltak, ott akartam vásárolni – mesélte.– Ott várakozott mellettem a hölgy is a mopedjében ülve, ami egyszer csak meglódult, felborította az asztalt, és eltalálta a lábamat. Hogy mitől indult el a jármű, nem tudom, de tény, hogy eltört a boka feletti csontom. A nő a piac végéből nézte, ahogy bedagadt lábbal szenvedek a fájdalomtól, majd mentőt hívok, utána pedig elment.Amikor pedig a kórházból hazaérve felhívtam, annyival rendezte le az ügyet, hogy „még jó, hogy elütött, amikor elé ugrottam".Az asszony a baleset miatt egy hónapra kiesett a munkából, a háztartást is férje viszi helyette. Mint mondta, nem érti, miért nem kell legalább egy teszten átmenniük azoknak, akik ilyen járművet kapnak, hogy tudják-e azt egyáltalán vezetni. Az asszonynak ugyanis nem ez volt az első balesete.– Természetesen kapja meg mindenki, akinek szüksége van rá, és ezzel könnyebbé válhat az élete, de ne mások kárára – tette hozzá.– Az elektromos mopedet szakorvos írja fel a mozgássérültek számára az alapján, hogy szellemileg alkalmasak-e a közlekedésben való részvételre – mondta el Fekete Éva, a Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesületének elnöke.

„Egy csigával tudnék versenyezni"

Nemcsak mozgássérültek vásárolják

Hozzátette: jogosítvány nem kell hozzá – már csak azért sem, mert éppen azok használnak legnagyobb számban ilyet, akiknek nincs autójuk, viszont szeretnének nagyobb távolságokat is megtenni. Az eszköz átadásakor azonban ismertetik a működését. Ez pedig nem túl bonyolult, hiszen van rajta egy kar, mellyel a sebességet lehet szabályozni, illetve egy kormány.– A sebességről annyit, hogy maximum egy csigával tudnék ezzel versenyezni – fogalmazott Jónás László, aki hatodik éve használja mopedjét. Éppen ezért meg is lepte, hogy ezzel lehetséges elütni valakit. – Még a járdán is lehet vele közlekedni, hiszen a maximális sebessége 6 kilométer per óra.Ez egy gyors gyaloglás tempója. A férfi, akinek egyik lábát amputálták, és ezért szinte mindenhova mopedjével jár, elmondta, a járművet csak akkor lehet elindítani a vezérlőkarral, ha a gyújtás rajta van. Így ha valahol várakozni kell, azt nem célszerű rajta hagyni, még akkor sem, ha egyébként nem hirtelen lendülettel jön mozgásba a szerkezet.Elektromos mopedből egyébként egyre több van a városban: becslések szerint a számuk meghaladja a félszázat. És nem csak mozgáskorlátozottak használják, akiknek a közgyógyellátás terhére térítésmentesen felírható: egyre több idős ember kényelmi szempontok alapján vásárol ilyet magának. Az új jármű ára akár 1 millió forint is lehet, ám használtan, elhunyt mozgássérültek hozzátartozóitól ennek akár tizedéért is meg lehet szerezni.