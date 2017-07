Mozgó célpontra hullott a lovasok nyílzápora, és laposra verték az öldöklő sünöket

- Jószágőrültek a fiaim. Egész nap erre készültek, nem is aludtak ebéd után - mesélte a négy gyermekét terelgető Csiszárné Nagygyörgy Mónika szombaton a gátsori lovasíjász bemutatón. Az asszony megjegyezte, otthon is van egy hároméves csikójuk, Fecske. Lacika és Dávid segítséggel már felpattan a nyergébe, nagylánya, Barbara pedig már az ügetést tanulja. A legkisebbet, Renátát pedig még babakocsiban tolta ki Gátsor napjára.A Kassai Lajosról elnevezett lovasíjász iskola vásárhelyi Faragó-törzsének mutatványairól megtudhattuk, az összpontosítás és a bátorság a legfőbb eleme. A háttérben pedig az a közösségformálás lényeges, amivel a tagok - kék ruhás kezdők, zöld középhaladók és bordó haladók - az állatokat és a pályát gondozzák, illetve felkészülnek egy-egy gyakorlatra.Ezekből aztán láthattunk nehezebbeket, összetetteket és igazán bonyolultakat. Tapssal jutalmazta a népes nézősereg, amint az íjászok tánclépésben nyilaztak fellőtt célpontokra, majd hordón állva is telibe találtak. Végül magukat és egymást sem kímélve lóhátról céloztak repülő korongokra, amiket a mellettük futó sporttársaik vetettek eléjük. A bemutató után a lovasok önként jelentkezőknek engedték át az íjaikat, így mindenki kipróbálhatta az ügyességét.Mindeközben élő csocsóban szurkolók és örömfocisták mulatságára a Gátsor Akadémia laposra verte az Öldöklő Sündisznók csapatát. A legkisebbeket pedig az ugrálóvár szórakoztatta leginkább.