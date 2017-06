MTA SZAB: Fülöp Ferenc akadémikus a régi-új elnök

Az MTA SZAB 2017. június 15-i közgyűlésén elhangzott: ehhez a dél-alföldi megyéket érintő szervezethez több mint kétezer kutató – köztük 30 akadémikus és 292 „tudomány doktora" – tartozik. A tudományos munka strukturáltságát és aktivitását is kifejezi, hogy a SZAB ernyője alatt dolgozó 14 szakbizottságokhoz kötődő 70 munkabizottság közül 29 az orvostudományhoz tartozik. A tudománynépszerűsítés otthonává vált SZAB-székházban 2014-ben 476, míg 2016-ban 529 rendezvényt tartottak.

– Hagyománnyá vált, hogy a SZAB tagjai nagy érdeklődés közepette tartanak tudományos előadást a közgyűlésen és a Magyar Tudomány Ünnepe nyitányán – húzta alá az előző évek teljesítményét értékelve Fülöp Ferenc akadémikus. A tudóstársak számára is érdekes témákat tárgyalt Gyimóthy Tibor (2014), Martinek Tamás és Pál Csaba (2015), Csapó Benő és Kondorosi Éva (2016), Kovács Zoltán (2017).A SZAB ifjúsági díj az egyetemistákat és fiatal kutatókat, míg a Dél-alföldi Innovációs Díj az ötletes tudósokat és vállalkozókat köti a szervezethez. – A 2014-2017. közötti időszak újításai közül kiemelhető a Médiapályázat, amely hozzájárul ahhoz, hogy a kutatói teljesítményekről eljusson az információ az olvasókhoz, rádióhallgatókhoz, televíziónézőkhöz és az internetezőkhöz.A Szegedi Akadémiai Bizottságban, a Szegedi Tudományegyetemen és az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában végzett kutatómunka is a reflektorfénybe került azzal, hogy a Magyar Tudomány Ünnepének országos nyitányát 2015-ben városunkban tartották, itt tartotta meg előadását a szegedi egyetemen professzorrá lett Lovász László akadémikus, az MTA elnöke. A záruló akadémiai ciklus új elemei közé tartozik az is, hogy SZAB életének dokumentálását segíti a 2015-ben alakult Fotóművészeti Munkabizottság.

Az elnökség

Színesíti a tudósok testületének életét a Vinum Academiae at Universitatis borminősítés verseny és a hagyományos nyári szalonnasütés is. Népszerű az Akadémikusok nyakkendő nélkül elnevezésű beszélgetés-sorozata, 2015-ben Vécsei László és Totik Vilmos főszereplésével. A többek között Rockenbauer Zoltán művészettörténészt, Jeszenszky Géza nagykövetet és Vékás Lajos MTA-alelnököt is vendégül látó Tudósklub programjait is sok kutató látogatta.– Kapcsolatai élénkítésére törekszik a régióban és az országhatárokon túl a Szegedi Akadémiai Bizottság – fogalmazott a régi-új elnök. E törekvés jeleként a PhD-fokozatot megszerzett fiatalokat is bekapcsolják munkájába. Élénkíteni szeretnék a „Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön" Alapítvány tevékenységét, az Akadémikus Tanács összejöveteleit megtartják. Tervezik a SZAB elhunyt akadémikus tagjai emléktáblájának az elhelyezését is. A 2017. év kiemelkedő rendezvénye lesz a Bolyai Ösztöndíj 20 éves jubileuma és a szép hagyományú Magyar Tudomány Ünnepe programsorozata.

Az MTA SZAB közgyűlésén a tisztségétől búcsúzó Vígh László alelnök és a doktorokat képviselő Lengyel Imre mellett 5 szakbizottsági elnököknek és 19 munkabizottsági elnöknek Fülöp Ferenc elismerést nyújtott át, köszönve az eddigi munkát. Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság közgyűlésén az eddigi elnöknek, Fülöp Ferenc kémikusnak, gyógyszerészvegyésznek további 4 évre bizalmat szavazott a testület. Az alelnökök közül az akadémikus Krisztin Tibor matematikus (SZTE) mandátumát meghosszabbította, míg e tisztségre Garab Győző biokémikust (MTA SZBK) most választotta meg először az MTA SZAB közgyűlése.