Mucha- és Dalí-kiállítást rendeznek a szegedi Reök-palotában

Herczeg Tamás az évforduló alkalmából rendezett sajtótájékoztatón elmondta, régóta tervezték, hogy az európai szecesszió egyik meghatározó épületében, a központnak otthont adó Reök-palotában megrendezzék a stílusirányzat egy meghatározó alkotójának tárlatát. A márciusban nyíló reprezentatív kiállításon Alphonse Mucha munkásságának korai és középső korszakát ismerhetik majd meg a nézők grafikák és a művész szemet gyönyörködtető plakátjai segítségével, melyek Prágából és a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyűjteményéből érkeznek Szegedre. Több mint egy évtizede hatalmas sikert aratott Salvador Dalí szegedi tárlata. Bíznak benne, hogy a július végén nyíló tárlat is hasonlóan népszerű lesz. Ezen a szürrealizmus meghatározó alkotójának sokszorosított grafikai munkáiból, litográfiáiból, rézkarcaiból, kisplasztikáiból láthat válogatást a közönség - közölte az igazgató.



Nátyi Róbert művészeti főtancsadó elmondta, hogy a központ működésének gerincét a képzőművészet adja. A Reök-palota az elmúlt évtizedben több mint százötven kiállításnak adott helyet. Goya, Picasso, Warhol, Toulouse-Lautrec, Rembrandt, Chagal, Hundertwasser és Miró műveit is bemutatták a nagyközönségnek, de látható volt a kiállítótermekben számos neves hazai képzőművészeti gyűjtemény darabja, köztük Csontváry, Munkácsy vagy Gulácsy alkotásai, és biztosítottak kiállítóteret olyan mestereknek mint Vinkler László, Aba-Novák Vilmos, Csáki Róbert, Vojnich Erzsébet és rengeteg jelentős szegedi művész. A művészettörténész az országos rendezvények közül kiemelte a Nyári Tárlatokat és a Táblaképfestészeti Biennálékat, és elmondta, a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján a végzős hallgatók diplomakiállításai is szerepelnek a jövőben a programok között.



Harangozó Gyula művészeti igazgató közölte, a központ szobaszínházi és független színházi produkcióknak, irodalmi szalonoknak, zenei eseményeknek is helyett ad. Folytatódik a Szegedi Tudományegyetem bölcsészhallgatóinak bevonásával Réczei Tamás rendezte felolvasószínházi sorozat, melyen Nyáry Krisztián magyar költők, írók szerelemi életét feldolgozó irodalomtörténeti írásait állítják színpadra. Az évforduló alkalmából a kiállítások belépői egységesen 500 forintba kerülnek, és a nézők ezzel egyenértékű kupont kapnak, amit egy következő látogatáskor a jegyirodán árusított ajándéktárgyakra, könyvekre, művészeti alkotásokra, a Szegedi Szabadtéri Játékok vagy kiállítások belépőire válthatnak be.