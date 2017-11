Műholdképeken látható az ország az egyetem falán

Fotók: Frank Yvette

Az SZTE földrajz tanszékének folyosóján néhány határ menti területet kivéve egész Magyarország látható műholdképeken. A 15 darab egy négyzetméteres képből kirakott ország nemcsak absztrakt művészeti alkotás benyomását keltheti, hanem nagyon sok információval szolgál a kutatóknak, mondta el Kovács Ferenc adjunktus.

A hatalmas, terrabyte-okban mérhető adatmennyiségből számos információt kiolvashatnak a növényzetről, a talaj víztartalmáról, egy terület beépítettségéről. A kiállított képeken például különösen élesen elválik a Nyírség homokterülete a Hajdúságtól a vízkülönbség miatt.

Az Európai Űrügynökség Sentinel 2 műholdjának képei az Egyetem utcai épület első emeletének falán láthatók – maga a Sentinel műholdcsalád új korszakot nyitott a földrajzosoknak is, árulta el az alkotó, Kovács Ferenc a szerdai bemutató során.A parcellaméretek különbsége alapján könnyen megrajzolható a román–magyar és a magyar–osztrák határ is. A nagy felbontásnak köszönhetően a Duna-Tisza közéről készült nyári felvételen még az erdőtűz füstje is látható a képen.

A színkavalkád annak köszönhető, hogy a műholdak infravörös tartományban is képesek érzékelni: a 15 kép közül egyetlen látható valós színekben, a többi emberi szemmel nem látható adatokat mutat. A legrégebben készült felvétel 2015. júliusi, a legújabb idén májusi – egy térképen látható minden évszak, ha a dátumokat figyeljük. A műholdképeket az egyetemi épület nyitvatartása alatt lehet megnézni.