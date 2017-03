Működik a kanyaró-figyelőszolgálat Csongrád megyében

A makói kórházban hétfőn a betegekkel közvetlenül érintkező dolgozóknál elkezdték az oltások beadását. Oroszi Beatrix, az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) főigazgató-főorvosa hétfőn budapesti sajtótájékoztatón elmondta, a makói kórházzal összefüggésben 12 embernél merült fel a kanyarógyanú, kilenc esetben a laboratóriumi vizsgálat igazolta a betegséget. Egy esetben folyamatban vannak a laboratóriumi vizsgálatok, és két minta hétfőn érkezett meg az OEK-be, ahol azonnal megkezdték azok vizsgálatát.



A kanyaró szempontjából leginkább veszélyeztetettek a betegellátás első vonalában dolgozók, hiszen esetükben jelentősen magasabb annak a kockázata, hogy fertőző pácienssel találkozzanak. Veszélyeztetettek még a 15 hónaposnál fiatalabb, védőoltásban még nem részesült gyerekek, valamint a betegséget át nem vészelt, beoltatlan emberek és az immunhiányos betegek. Az 1969 után, de 1989 előtt születettek között előfordulhat, hogy valaki csak egy oltást kapott, náluk az immunitás szintje az évek múlásával csökkenni kezdhet. Ilyen esetekben megtörténhet, hogy oltás ellenére fertőz a kanyaró.



A kanyaró egy rendkívül ragályos fertőző megbetegedés, amely a kiütések megjelenése előtt már négy nappal fertőzhet és a fertőzőképesség a kiütések eltűnését követően még négy napig tart. Magyarországon 1969-ben vezették be a kanyaró elleni védőoltásokat, aminek köszönhetően a 47 éven aluli lakosság döntő többsége legalább egy oltásban részesült. A hosszú távra szóló védettség kialakítása érdekében 1989-től kezdődően két dózis oltóanyagot adnak be: 15 hónapos, majd 11 éves korban. Az elmúlt két évtizedben az átoltottság meghaladta a 98 százalékot. A Csongrád megyei egészségügyi intézmények honlapjain olvasható adatok szerint a makói kórház mellett a Szegedi Tudományegyetem klinikáin vezettek be látogatási tilalmat.