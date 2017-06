Működnek a parkolóautomaták - adunk néhány tippet, hogyan használja őket!

Papírpénzt nem fogad el a gép? Nem, és visszaadni sem tud. Annyit parkolhatunk, amennyit „beletankolunk". Az érmék közül minden hazait felismer, és használható az 50 eurócentes, illetve az 1 és 2 eurós.



Az automata parkolójegyet nyomtat? Igen, ezt kell kitenni belülről a szélvédőre. A jegy nyugtának számít, ez alapján lehet az ügyfélszolgálaton személyesen vagy e-mailben számlát kérni. Utóbbihoz a beszkennelt jegyeket a kapcsolat@szkt.hu-ra kell küldeni, és az SZKT postázza a számlát.



Változik a mobilparkolás is? Igen, a telefonszámokkal együtt. A zónákban érvényes hívószámokat az automatákról lehet leolvasni. Az új start-stop rendszert rendszám és a start szó elküldésével indíthatjuk, és a stop szóval állíthatjuk le. Ha elfelejtenénk, akkor is maximum négy óra ára terheli a számlánkat.



Változnak a parkolózónák is? Részben. A zöld marad, a kék viszont beolvad a sárgába. A zöldben továbbra is 480 forint egy óra, a sárgában 220 forint.



Mi történik, ha elírok egy betűt vagy számot a rendszámban? Ezután is büntetést kell érte fizetni, de 8 napon belül az ügyfélszolgálaton személyesen, postán vagy e-mailben (kapcsolat@szkt.hu) méltányosságot lehet kérni.



Maradt nálam régi parkolójegy, mit tegyek? Az SZKT Deák Ferenc utcai ügyfélszolgálata év végéig teljes áron visszaváltja.

Élesben működött reggeltől az összes új parkolóautomata és az új mobilparkolás Szegeden. élig nem büntettek az SZKT parkolóellenőrei, inkább tájékoztattá az autósokat, és információkat gyűjtöttek az automatá mű ödéséről.Átlagosan 20 fizetős parkolóra jut egy; sehol nem kell 75 méternél többet gyalogolni a következőhöz. Az automaták helyét a Google-térkép jelöli GPS-koordinátákkal, és az eddigi 500 parkolótáblát is átmatricázzák. Az szkt.hu honlap is segít.