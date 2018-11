Múlt és jelen találkozik a Székely Marshal kötetben - Datki Zsolt bemutatta kisregényét

Datki Zsolt kisregényében, a Székely Marshalban Zsombor néven van jelen. Fotó: Kuklis István

A sepsiszentgyörgyi születésű neurobiológussal, Datki Zsolttal Janka Zoltán egyetemi tanár beszélgetett könyvéről, a Székely Marshalról.A kötet a jövőben játszódik, 2078-ban. Keveredik benne az analóg múlt és a digitális jövő. – Ha lesz jövő, akkor az digitális lesz. A helyszín, a csonka Európa ugyanis addigra geopolitikailag feloszlik ebben a történetben. Egy Páké nevű erdélyi faluban élő székely nagypapáról szól a kötet, akihez ellátogat kamasz unokája. Iskolai házi feladatot kapott a gyermek: családfakutatást kell csinálnia. Emiatt épül visszaemlékezésekre és régi titkokra a könyv.– Lovas szekér az a jövőben is lesz – nyugtatta meg az író a közönséget. – Ha úgy tetszik, kocka vagyok. Tervezek, protokollt írok. Ezt a könyvet is egy évig tervezgettem, míg a tényleges megírása nem telt ilyen hosszú időbe. Az alap egy teljesen hétköznapi beszélgetés nagypapa és unoka között.A kutató azt is elárulta, hogy olyat akart alkotni, amit többen elolvashatnak, mint az adminisztrációs kutatási anyagait, amiből egyébként már tíz regény is kijött volna. Magát is beleírta a könyvébe, Zsombor néven. Elvégre hiába fikció a regény, önéletrajzi indíttatású a legtöbb eleme. A kötetben előkerül a western világa és a lövészversenyek is.– A lovassági tisztek pisztolyának nagyobb a markolata, mivel a kesztyűjük vastagabb volt. Emellett a tárban mindig öt töltény volt a hat helyett biztonsági okokból – meséli az író.Azért fontos a pisztoly, mert ez a kötet egyik fő eleme, egy kis faládika mellett, amely a titok nyitja. Egy ősi ígéret és egy régi barátság áll mindennek hátterében. A felmenőik ígéretét pedig az utódoknak be kell tartani.– A történetet tovább lehet gondolni, ahogy az olvasó szeretné – mondja Datki Zsolt , aki egyébként úgy fogalmazott, csak akkor ír, amikor ráér, a kutatói munkája engedi. Akár hajnali ötkor is.