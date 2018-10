Mumifikálódott kéz a régészeti látványtárban - új kiállítótérrel bővül a szegedi Móra Ferenc Múzeum - fotók

– Egy kiállítás során a leletek szűk szegmensét lehet csak bemutatni. Több itt lévő darabot láthatott már a közönség egymagában néhány kiállítás alkalmával, de egészben most először láthatják a szegediek az itt sorakozó leleteket

Kiállítják például az európai hírű szilléri rézkincset, egy mumifikálódott kezet és lábat, római kori mécseseket, de egy 1300 éves lúdtojást is.

Hosszas tervezési és építési munka után hamarosan megnyitják a Móra Ferenc Múzeum régészeti látványtárát. Itt találkozhatnak az érdeklődök különböző munkaeszközökkel, a mindennapokban használt tárgyakkal, de fegyverekkel is.– Ami a polcokon van, az maga a történelem – mutatott körbe Kozma József, a szegedi önkormányzat kulturális bizottságának elnöke a szekrények, leletek között. – Azonban hangsúlyozni kell, hogy nemcsak a tárgyak fontosak, hanem maga a régészeti tevékenység is.Bárkányi Ildikó, a múzeum általános igazgatóhelyettese elárulta, több 10 millió forinttal tudták csak megvalósítani a projektet, amelyet a Kubinyi Ágoston Program és a város is támogatott.– mondta el Ferkéné Lajkó Orsolya, a múzeum osztályvezetője. Azt is elárulta, hogy sokkal több tárgyuk is van még, leletek sokasága sorakozik a raktárukban, amely lassan megtelik.A tárgyak a látványtérben kronológiai sorrendben lesznek kiállítva, tetemes az őskori leletek száma, de akadnak dolgok a római korból és a középkorból is, egészen a XVII. századig. Most először mutatják be az úgynevezett régiségtári anyagokat is, amelyek Reizner János, Tömörkény István és Móra Ferenc múzeumigazgatók idejéből származnak.27-én, a Múzeumok Őszi Éjszakáján láthatók először ezek a tárgyak.