Munkaerőhiánnyal küzd az építőipar is: a szakma találkozott Szegeden - Négyen kaptak idén Vedres-díjat

Van mit, de nincs kivel



A 7-8 évig húzódó válságot követően a fizetőképes kereslet hirtelen ugrott meg, az építőipar ezt nem tudja ilyen gyorsan követni. A munkaerőhiány az egész országra jellemző, gyakorlatilag minden építőipari alapmesterség hiányszakma, az utánpótlás pedig hosszú távú, akár 20 évre szóló feladatot is jelent. Az ágazat itthon már több mint 300 ezer munkavállalót foglalkoztatott, de ez is kevés.

Korszakváltás az építőiparban munkacímmel rendezték meg pénteken XI. Nemzetközi Építésügyi Konferenciát Szegeden, a kamarai székházban. A megjelenteket házigazdaként Nemesi Pál kamarai elnök köszöntötte, és beszélt az építőipari kihívásokról, a generációváltásról, a digitalizációról.Az első napirendi pont a 2015-ben alapított Vedres-díjak átadása volt, a megyei építész, a kereskedelmi és a mérnöki kamara, valamint az urbanisztikai egyesület alapította elismerést idén négyen vehették át.Asszony Emma okleveles táj- és kertépítész mérnök szakmai pályafutását a Csongrád Megyei Tervező Vállalatnál kezdte. Több mint húsz város és község mintegy negyven rendezési tervén dolgozott, Csongrád, Hódmezővásárhely, Makó, Szeged, Szentes is őrzi keze nyomát. Munkái közül kiemelhető a Dugonics és Árpád tér tanulmányterve, a Rákóczi tér, a Tisza Lajos körút és a Gutenberg utca rekonstrukciója és Algyő főtere. 2013-tól a kormányhivatal településrendezési referense, a megyei állami főépítész helyettese.Honti György első, meghatározó munkája a szegedi Piarista Gimnázium építésének műszaki ellenőrzése volt, de dolgozott a Dóm tér burkolatának és közművének rekonstrukcióján, az Anna Gyógyfürdő bővítéses felújításán is. Nevéhez fűződik a Móra Ferenc Múzeum és a Reök-palota, a Szent István téri víztorony felújítása, a Szent-Györgyi Albert Agóra és a Lombard Irodaház építése is. Az elmúlt időszak legkedvesebb munkája az ELI lézeres központ főépületének műszaki ellenőrzése volt, Szegeden ma a Liget és Odessza városrész rehabilitációján, a TramTrain beruházáshoz kapcsolódó útépítési munkálatokon és a Maty-éren dolgozik.Medgyesi Pál a Makó-térségi Víziközmű Kft.-t 1994-ben szervezte meg, a járás az országban elsőként fejezte be a közműves ivóvízellátás kiépítését, de elsőként kellett elhárítani a metán okozta robbanásveszélyt, a különböző baktériumok fenyegetését is. Meghatározó szerepe volt a makói gyógyvíz és gyógyfürdő cím elnyerésében, valamint a Maros-parti üdülőövezet közművesítésében. A kamara megalakulása után megszervezte és vezette a víziközmű tagozatot.Sipos György okleveles építészmérnök 1975-től 1986-ig a Délmagyarországi Tervező Vállalat tervezője, majd a Tér és Forma Kisszövetkezet szegedi irodájának vezetője, magántervezőként ma is dolgozik. Jelentős munkák fűződnek a nevéhez, így Óföldeákon a gótikus templom helyreállítása, a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tornacsarnoka, a szegedi vár rekonstrukciója, a hódmezővásárhelyi Görögkeleti Ortodox Templom, illetve a Tornyai Múzeum helyreállítása, valamint a Mars téri piac rendezése. Fiatalabb kollégáinak ma is önzetlenül adja át tudását.Az egész napos konferencia első előadója Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke volt, aki hangsúlyozta, van munkájuk, de fele olyan hatékonyan sem dolgoznak, mint az osztrák építőipar. Szerinte az új otthonok építésnél is nagyobb kihívás a meglévő lakásállomány felújítása. Úgy véli, a szektor brutális áremelését nem lehet teljesen az építőipar nyakába varrni, ők csak 35 százalékot jelentenek a négyzetméterárban, a többi az építőanyagipar és mindenki más.