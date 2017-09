Munkahelyek, iskolák felé kellene közlekednie a tramtrainnek

A vásárhelyi Szabó Dávid a busszal és a tramtrainnel is a szegedi Indóház térig utazik. Fotó: Imre Péter

– Úgy fogalmazhatok, nekem mindegy, merre jár majd Szegeden a tramtrain, a villamosvasút, mert most is az Indóház téren szállok le a buszról. Az a megálló esik legközelebb a munkahelyemhez, a klinikákhoz, és odáig a tramtrain is elvisz majd – mondta a vásárhelyi gyakorló ápoló, Szabó Dávid.Beszélgetésünkkor a megyeszékhely Budapesti körúti buszmegállójában futottunk össze. – Legfeljebb felváltva utazom hol az egyiken, hol a másikon – tette hozzá nevetve.A jelenleg több mint 70 milliárdos költségvetésű beruházás 2019 végére készül el Vásárhelyen, és a tesztek után 2020-tól közlekedhetnek a szerelvények. A nyomvonal azonban nem a legideálisabb.

Hódmezővásárhelyen a Tóalj utca–Kaszap utca buszos „kunkort" leszámítva azonos. Szegeden teljesen másfelé járnak: a tramtrain a Rókusi pályaudvarnál csatlakozik az 1-es villamos vonalára, míg az autóbusz a Budapesti körútnál bukkan át a töltésen, és az Indóház térre is más útvonalon jut el. És a Szeged–Vásárhely közötti helyközi járatokat a tramtrain ringbe szállásával ritkítják.Ez nem kedvez a két város között – jelenleg busszal – ingázóknak, a diákoknak és a dolgozónak. A belvárosokat összekötő szerelvények csekélyebb mértékben érintik a munkahelyeket, iskolákat, de főként a lakótelepeket. Utóbbiakról ingáznak, főként ott élnek az emberek.– A busz számomra tökéletes, és az már kész, nem kell rá költeni – jelentette ki a szegedi Orovecz László, aki hetente kétszer-háromszor utazik Vásárhelyre, a Mars téren vagy a Budapesti körúton száll buszra. Tanács Norbert ehhez annyit tett hozzá: ha kész lesz a tramtrain, kipróbálja, kíváncsi, megy vele egy kört.

– Olyan útvonal kellene a villamosvasútnak is, amely jobban érinti a munkahelyeket. Pultosként dolgozom a megyeszékhelyen, naponta járok át, és a busz ideális megoldás – közölte a járatra várva a pályaudvaron Vízi Tiborné, aki Vásárhelyen, a Béketelepen lakik.Még megjegyezte: egyértelműen buszpárti – számára jobb a szegedi útvonala, mint amilyennek a tramtrainé ígérkezik –, szerinte emiatt nem kellene az ablakon kidobni egy csomó pénzt.– A tramtrainről két megvalósíthatósági tanulmány készült. A több száz oldalas dokumentumok minden szempontot figyelembe vettek, vizsgálták, azt is, hogy a munkába járóknak, a tanulóknak megfelel-e, jó-e az útvonala – mondta Hegedűs Zoltán vásárhelyi alpolgármester. Azzal folytatta: a szakemberek mindent rendben találtak, azért is találta finanszírozhatónak az Európai Unió.