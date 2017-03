Munkanélküli lett a sikeres szegedi szállodatulajdonos

Fotó: Kuklis István

– A férjem százezerért biztonsági őr, miközben öt nyelven beszél – mondja keserűen Molnár Tünde. – Én sem kellek sehova – folytatja a néhány évvel ezelőtt sikeres szegedi vállalkozó. Tündéék tizenöt évvel ezelőtt vásárolták meg azt az épületet, ahol a tizenegy szobás hoteljüket berendezték.Egy szomszédos foghíjtelket be kellett építeniük, erre kölcsönt vettek fel, innentől vált ingoványossá az útjuk. Végül a cégük felszámolás alá került, ám a tragédiájukat nem ez jelentette, hanem az, hogy az eljárás valahogy nem akart befejeződni. Ezalatt teljesen eladósodtak, szinte mindenükre jelzálog került, sorra kapták a fizetési meghagyásokat, az egészségük is majdnem ráment. Tündéék a felszámolót okolják, szerintük ott akasztotta meg az eljárást, ahol tudta.– Nem hiszi el, de előfordult, hogy kenyérre sem volt pénzünk – meséli Tünde. – Nézik, hogy akkor miért járok ilyen szuper autóval, de azt nem tudják, hogy azon is jelzálog van, és elidegenítési tilalom alatt áll – folytatja az asszony, aki a Forrás Hotelben Sándor Péter keze alatt tanulta a szakmát. Amikor a nemrégiben elhunyt elismert szakember elköltözött Szegedről, akkor önálló vállalkozásba fogott Molnár Tünde és férje. A devizahitel felvételéig rendben is mentek a dolgok, és tulajdonképpen még a felszámolás után is talpra tudnának állni, deaz éveken át egy helyben topogott.

Panaszt lehet tenni



A felszámolást végző cégnek kell először elküldeni az észrevételeket, ha panaszunk van – tudatta lapunkkal a Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesületének (FOE) elnöke. Somogyi Ferenc szerint nem kell a végtelenségig várni a válaszra, amennyiben az nyolc napon belül nem érkezik meg, akkor a FOE etikai bizottságától lehet az eset kivizsgálását kérni. Az etikai bizottság állásfoglalásának viszont nincs következménye, csupán a szóban forgó felszámoló megítélését befolyásolhatja. A felszámolók névjegyzékében szereplőket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tartja számon. Információink szerint a szóban forgó ügyben a felszámoló felülvizsgálati kérelmet fog benyújtani.

– Volt, hogy napokig nem tudtam az ágyból felkelni, gyógyszereken éltem. A lányom abbahagyta az egyetemet, el kellett mennie dolgozni – folytatta a történetet Tünde. – Én hiába jelentkeztem egy sor helyre, túlképzett voltam, de az sem festett jól, hogy szállodaigazgató voltam. Már mindent kihagytam az önéletrajzomból, de még így sem lett állásom. Tünde férje el tudott helyezkedni, és ő lett a százezer forintos fizetésével a családfenntartó.– A hétezer-ötszáz forintos parkolási bírságom már százezer forint fölé kúszott, mivel egyszerűen nem volt pénzünk. De sorra jöttek a fizetési felszólítások, már a hitelkeretünket sem tudtuk törleszteni. Mindez azért történt, mert megakadt az eljárás – Molnár Tünde szerint ha a felszámolás ment volna a maga útján, már két éve kifizették volna a hitelezőiket, a maradék pénzből pedig egy újabb vállalkozásba kezdhettek volna. Ehelyett a nyomorgás következett.– A felszámoló minden módon lassította az eljárást, ahelyett, hogy a megoldás felé terelte volna az ügyet – véli Molnár Tünde. Lecserélte a személyzetet, a vezetői posztra Tünde helyett egy takarító kisiparost helyezett. Tünde munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg, amit el is fogadott elkeseredésében, de így sem végkielégítés, sem szociális, sem munkanélküli segélyekre, támogatásokra nem volt jogosult. A felszámoló közben meggyanúsította a vállalkozót, hogy sikkasztott, erről később bebizonyosodott, hogy alaptalan volt. 2014-ben eladták a szállodát, ekkor ki lehetett volna fizetni a hitelezőket. De az eljárást nem zárták le.Mindeközben Tünde olyan tételekre bukkant a mérleg szöveges mellékletében, ami arra utalt, hogy a felszámoló túlzott költségeket számolt el. Mindezekért Tündéék pert is indítottak, amit éppen a napokban jogerősen meg is nyertek. Talán ezt követően rendeződhet a család sorsa, de az elmúlt éveket nem felejtik. A felszámolónak.