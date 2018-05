Munkára jelentkezett Lázár János Algyőn, a nagyközség rövid és középtávú fejlesztési irányairól tárgyaltak - videó

egy környékbeli átlagnyugdíjas nem tudná megfizetni egy profitorientált otthon szolgáltatásait, inkább azt javasolta, hogy társadalmi missziós tevékenységét is figyelembe véve az egyházak bevonását fontolja meg Algyő.

A polgármester a 47-es számú főút és a Kastélykert utcai csomópont közlekedésfejlesztését is sürgősnek tartja. Mint elmondta, a cukrászdánál és a halászcsárdánál balesetveszélyes kihajtani, amit már jeleztek a Magyar Közút Nzrt.-nek és a NIF Zrt.-nek egyaránt. Lázár János ígéretet tett arra, hogy segít előrelendíteni az ügyet, hiszen ha már Békéscsabáig megújult a 47-es, érdemes a balesetveszélyes csomópontot is rendbe tenni.

A tramtrainnel kapcsolatban elmondta, 2020 második felében már utasokat is szállítanak a szerelvények, addigra Algyőn felújítják a vasútállomást az oda vezető úttal együtt. Azt kell kidolgozni, miként tudják azt majd egyszerűen megközelíteni az algyőiek.

Csongrád megye 4-es számú egyéni választókerületének újraválasztott fideszes képviselője, Lázár János ígéretet tett arra, hogy a körzet mind a 19 településére ellátogat, és egyeztet a fejlesztési elképzelésekről, kiváltképp azokról, amelyekben a támogatására számítanak az önkormányzatok.Az algyői képviselő-testület csütörtöki soros ülésén Molnár Áron polgármester ismertette a nagyközség elképzeléseit. Kitért arra, hogy 14 futó pályázatuk van, s idén 2 milliárd forintot fordítanak beruházásokra. Rövid távú terveik között a lakosságszám folyamatos bővülése miatt az óvodai kapacitások bővítése szerepel, új intézményt építenének, vagy a meglévőt bővítenék. Lázár szerint érdemesebb lenne teljesen új épületben gondolkodni, egy korszerű létesítménynek ugyanis a fenntartási költségei alacsonyabbak.Idősek otthonára is szükség lenne Algyőn, ám ezt nem saját beruházásban valósítanák meg, hanem befektetőt keresnek. Ezzel kapcsolatban a térség országgyűlési képviselője azt mondta,Elhangzott, hogy felújítanák az állami tulajdonban lévő Vásárhelyi és Kastélykert utcákat, ám a 2-2,5 milliárdos fejlesztést önerőből nem tudják finanszírozni. Át is vennék az utak kezelését, amivel Lázár is egyetértett. Azt mondta, a felújításra könnyebben talál forrást a település, ha saját kezelésű útról van szó, például a kormány által támogatott Modern Falvak Program keretében., a két felnőttcsapat mellett jelenleg 250 fős gyereklétszámmal működik a kézilabda-egyesület, és kinőtték az iskola tornacsarnokát, Szegedre is járnak edzésekre. A Magyar Kézilabda Szövetség csarnok építéséről döntött, amit szintén támogat Lázár. Szó esett arról is, hogy támogatná az önkormányzat, ha a településen épülne meg a Honvédelmi Sportközpont.A testületi ülésen Lázár János arról beszélt, hogyFelhívta a figyelmet arra, hogy nagy volumenű ipari fejlesztések nem történtek Szegeden, ami 10-20 év múlva komoly kérdéseket vet fel, és Algyőnek is úgy kell terveznie saját jövőjét, hogy bevételeket hozó fejlesztéseket is preferáljon.

Kijelentette azt is, hogy nem tervez választókerületének egyetlen településen sem politikai vitát a helyi testülettel, szakmai kérdésekben viszont számít az érvek ütköztetésére. – Munkára jelentkeztem, abban tudok együttműködni – szögezte le az újraválasztott országgyűlési képviselő.