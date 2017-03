Munkástelepen gyorsul az internet

Munka kellene, nem net

Nemcsak gyors net, de új gép is kellene

Szabadidejében inkább pipázik a két jóbarát, Máté Attila (jobbról) és Hallai Mihály. Fotó: Török János

– Még gépem sincsen – legyint Máté Attila a szupergyors internet hallatán, miközben a pusztaszeri kocsma teraszán pipázik barátjával. A faluban itt van a közétkeztetés is. – Műszerész vagyok, ráadásul még számítógépes szerelői tanfolyamot is végeztem, de a mai gépekkel már nem boldogulnék – magyarázkodik.A középkorú férfi tizenhét évvel ezelőtt került a faluba, azóta nincs munkája. Meghatározott időszakokra felveszik közmunkára, a köztes időszakokban napszámba jár. Pénteken azért gyújtott rá egy pipára a pusztaszeri kocsma teraszán barátjával, mert az eső miatt lefújta a gazda a munkát. Barátjának sincs számítógépe otthon, inkább sakkoznak Attilával szabadidejükben, a munkájukhoz nem kell az internet.Tavaly novemberben jelentette be Deutsch Tamás Szegeden, hogy idén elindul a szupergyors hálózat kiépítése Csongrád megyében is. A zökkenőmentes fejlesztésért a megyei kormányhivatal vezetője, Juhász Tünde felel az egész országban. A Kisteleki járásban a fővárosi Berotel Networks Kft. építi ki az optikai hálózatot. Pusztaszeren és a faluhoz tartozó Munkástelepen nem mindenkit lelkesít az internet.– Valaha együtt voltunk közmunkán Attilával, de én már nem megyek – mutat a lábára a rokkantkocsiban ülő Hallai Mihály . – Feketedett az ujjam, le kellett vágni az egyik lábam – magyarázkodik a férfi.Őket inkább az érdekli, hogyan lehetne segíteni a faluban élőknek abban, hogy el tudjanak helyezkedni. Szerintük sokan nem tudják megelőlegezni még a buszbérletet sem, ha éppen a közeli Kisteleken állást is találnak.– Lassan tölt be, új gép kellene – mutatja Merschdorf Attila a Pusztaszerhez tartozó Munkástelepen. A huszonöt éves fiú a közeli tehenészetben dolgozik, reggel és délután néhány óráig tart a munkaideje, ekkor kell fejni. Idejéből futja az internetezésre, de a mostani gépe nem lesz gyorsabb az új optikai hálózattól.

Kisfüstös net nélkül

A fiú leginkább szórakozásra használja a netet, korábban még erre sem volt ideje, ugyanis huszonegy évesen a Pick szegedi vágóhídjára járt dolgozni. Mindennap négy óra tízkor indult Munkástelepről Szegedre, hogy kezdésre beérjen a húsüzembe. Mire hazaért, már annyira fáradt volt, hogy már arra sem maradt ereje, hogy szórakozni induljon valamelyik közeli településre. Inkább a netet bogarászta, de főként időtöltésként kapcsolta be a gépet már akkor is. A fiú édesanyjával él, aki soha nem szokta bekapcsolni a laptopot.– Most komolyan kell ez? – kérdezi az eső elől a háromutcányi központ kiskocsmájában egy férfi. – Maga is hallotta biztos, hogy sok fiatal az internet miatt lett öngyilkos – teszi hozzá sokatmondó tekintettel.Kordás János, aki szintén a hirtelen eleredt eső miatt húzódott be, éppen a jelenlegi szolgáltató átjátszója alatt lakik. Az egykor börtönőr férfi elégedett a mostani gyorsasággal is, egyébként is ritkán használja a netet. Négy gyereke van a szolgálati nyugdíjas Kordásnak, nekik okostelefonjaik vannak, így talán számukra fontos lehet a fejlesztés. – Ez a jövő, nem? – zárja le a beszélgetést a férfi.A Kisteleki járásban, több településen uniós pénzből, a jelentkezők számára ingyenes tanfolyamokat hirdetnek.