Muri Enikő és Vágó Bernadett alakítja Esmeraldát a szabadtérin

Óriási lelkesedés előzi meg A notre-dame-i toronyőrt, a Szegedi Szabadtéri Játékok és a Budapesti Operettszínház közös musicalbemutatóját, amelyet idén nyáron láthatnak a nézők a Dóm téren. A hat augusztusi előadásra a jegyek fele már elkelt, a közönség pedig izgatottan várja, kik alakítják a szerepeket a már korábban bejelentett Veréb Tamás mellett.



Most Esmeraldáról hullt le a lepel. A rendező, Kerényi Miklós Gábor ugyanis elmondta: Muri Enikő és Vágó Bernadett lesznek, akik megszemélyesítik a gyönyörű és kedves, csábító táncával mindenkit az ujja köré csavaró cigánylányt. – Enci évek óta fontos és közönségkedvenc szerepeket játszik az Operettszínházban, alakította már többek közt a Ghost, az Elfújta a szél, a Fame és a Szép nyári nap főbb karaktereit – hangsúlyozta KERO. – Ahogyan Veréb Tomit is nagyon szeretik a nézők például a Mozartban és a Rómeó és Júliában játszott karaktereiért. Külön öröm, hogy kettejükre most plusz reflektorfény irányul a Sztárban sztár műsorban nyújtott lenyűgöző teljesítményük miatt.



Vágó Bernadett – akiről talán mondani sem kell, hogy évek óta meghatározó, szeretett tagja az Operettszínház társulatának – pár hónappal ezelőtt már A notre-dame-i toronyőr dalszövegírójának is bemutatkozhatott, amikor Stephen Schwartz Magyarországon járt.



– Az Oscar-díjas szerző ámulva hallgatta Detti előadását. Szinte evidens, hogy őt is kiválasztottuk Esmeralda szerepére, hiszen korábban számos hősnő hangját adta klasszikus Disney-filmekben.



A fülbemászó Disney-dallamokkal fűszerezett darabot még sosem láthatta a közönség hazánkban. Különleges lesz a szegedi dóm előtt tartott bemutató, hiszen első alkalommal adják elő olyan környezetben – egy monumentális székesegyház előtt –, amely megidézi a világhírű francia katedrálist is. A notre-dame-i toronyőr augusztus 11-én, 12-én, 13-án, 18-án, 19-én és 20-án lesz látható a Dóm téren.