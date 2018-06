Múzeumok Éjszakája Szegeden - közel ötezer látogató

A hagyományoknak megfelelően Szeged is csatlakozott a Múzeumok éjszakájához. A szegedi Móra Ferenc Múzeumban rengetegen voltak kíváncsiak az először bemutatott a Munkácsy-festményre, a REÖK-ben az érdeklődök használhatták a cselédlépcsőt, és az Agóra is számos programot kínált.Sikerrel zárult a szegedi Múzeumok Éjszakája Szegeden, a Móra Ferenc Múzeum helyszínein 4650-en jártak. Itt az éjszaka szenzációja Munkácsy Mihály eddig ismeretlen festménye, az „Egy tál meleg leves" volt, melyet most először láthatott a széles nagyközönség. Fárbár Gábortól, a tulajdonos képviselőjétől megtudtuk, azért a szegedi intézménynek adták letétbe családjuk birtokában lévő képet, mert a közelben Békés megyében laknak.A Munkácsy mű középpontjában egy tányért tartó kislányt és egy koldust láthatunk, a koldus ugyanazt a szűrt viseli, mint az Éjjeli csavargók című Munkácsy-remekmű főhőse. A jó állapotú festmény 1873 körül készülhetett, melyet a szakértők az 1870-es évek egyik kiemelkedő alkotásának tartanak. A díszteremben kiállított képet csak szombat éjjel lehetett megnézni. Ezért jött el a múzeumba Bea és kisfia a 7 éves Kornél. Megtudtuk voltak már többször is ezen a rendezvényen. Andi és Gergő a Beszélő Holtak tárlatvezetésre érkezett, Andi Dr. Csont rajongó és sikeres anatómia vizsgája levezetésének szánták a látogatást.Az estén nagy ováció fogadta a Suhancok néptánc-előadását és a tűzzsonglőrök csapatát, valamint Juronics Tamás rendhagyó tárlatvezetését. Az is kiderült nem ment ki a divatból a szögedi papucs. Németh Ilona és Horváth-Kriska Hajnalka ruháit a híres lábbeli ihlette. Hajnalka a papucs motívumait maga festette és hímezte a kelmékre, ezek ma is hordható divatos darabok. A Vár és Kőtárban fáklyás kalandtúrán vehettek részt a látogatók, majd kipróbálhatták a hagyományos Szent Iván-éji tűzugrást is.A REÖK is kinyitotta kapuit szombat éjjel. Délután családi, este pedig felnőtt palotasétára várták az érdeklődőket, akik izgalmas részleteket tudhattak meg a palota történetéről. A Táblaképfestészeti Biennálé megtekintése mellett, használhatták például a cselédlépcsőt és a két épületrészt összekötő hidat is. Az Agóra is számos programot kínált: az Indiai nagykövetség kulturális programjai mellett, fizikai látványszínház és informatikai történeti kiállítást is láthattunk a Múzeumok Éjszakáján.