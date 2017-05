Nagy Bandó András első számú barátai a könyvek

A támogatott iskolák

Továbbra is várjuk olvasóink jóakaratforintjait, amelyekből 11 Csongrád megyei általános iskola könyvtárának vásárolunk szórakoztató irodalmat. Lapunk a Csongrád megyei Rotary klubok támogatásával azért indította el akcióját, mert hiszünk abban, hogy a mai, elektronikától felgyorsult világban is szükség van még az olvasásra, amelyet kisgyermek korban kell megszerettetni.Ezt pedig nem a kötelező olvasmányok gyötrésével lehet elérni, hanem azzal, ha olyan könyveket adunk a kezükbe, amelyeken élvezettel rágják át magukat.Kampányunkhoz több ismert, Csongrád megyei kötődésű ember csatlakozott már. Köztük van Nagy Bandó András humorista is, aki szintén megosztotta velünk az olvasáshoz kötődő élményeit.– Olvasni 6-7 évesen kezdtem, de azt már 4-5 évesen megszerettette velem a bátyám – mesélte. – Később a tanítóim és a könyvtáros néni irányítgatott, aztán Marika, a magyartanárnőm, akit haláláig látogattam Szegeden. Szavalóversenyeken verseltem, és ez folytatódott a középiskolában is, ahol Anikó néni tologatott a könyvek felé. Ekkor már színjátszóként is szerepeltem. Nagy Bandó András szerint ezeknek köszönheti, hogy eljutott a szegedi értelmiségiek közé, ahol versekről, irodalmi folyóiratokról és más olvasmányaikról is beszélgethettek.– A kortárs irodalom jeleseivel cseréltünk eszmét, kibeszélve a rendszerrel kapcsolatos véleményeinket. Ekkor már volt egy sor saját könyvem, később szerény könyvespolcom is, amely azóta kétszobányira duzzadt.A könyvek első számú barátaim lettek, és ez a csodás kapcsolat máig tart, sőt korosodva erősödik. Már most féltem a jövőjüket, és reménykedem is, hogy szeretteim mindet nagy becsben fogják tartani.Arra a kérdésre, mi a jó az olvasásban, a humorista azt válaszolta: ha olvas, a teljes világot megismerheti, elevenélmények részesévé válhat.– Szépirodalmat és filozófiát, történelmet és verseket is olvasok, és amikor a saját könyveimről beszélek az olvasóimnak, mindig elmondom: nevetni, írni és olvasni csak az ember tud, tessék ezt komolyan venni, és naponta bizonyítani, hogy emberek vagyunk.Az akciónkban kiválasztott iskoláknak szánt könyvek megvásárlásához számítunk olvasóink adományaira, amelyeket a Szegediek Rotary Clubja Alapítvány 10700062- 42654908-51100005-ös számláján gyűjtünk. A könyvcsomagokat terveink szerint június elején adjuk majd át az iskoláknak.Szegeden a Fekete István és az Alsóvárosi, Sándorfalván a Pallavicini Sándor, Mórahalmon a Móra Ferenc, Szentesen a Deák Ferenc, Csongrádon a Piroskavárosi, Csanádpalotán a Dér István Általános Iskola, a Kisteleki Általános Iskola, valamint Makón az Almási Tagintézmény, Hódmezővásárhelyen a Nádor Utcai Tagintézmény és Mindszenten a Dózsa-telepi Tagintézmény kap majd értékes könyvcsomagot.