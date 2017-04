Nagy roham várható ma a boltokban - Megvett már mindent?

A pénteki munkaszüneti nap a boltok nyitvatartását is érinti, a legtöbb zárva lesz, ezért a bevásárlást sokan ma próbálják elintézni, így nagy sorok várhatók. Aki nem ma vásárol be a hétvégére, az sem csúszik le semmiről, mert szombaton az üzletek többsége nyitva tart. Nagypénteken, húsvétvasárnap és -hétfőn is lesznek olyan boltok, amelyek kinyithatnak a törvény szerint, ilyenek például a benzinkutak, egyes gyógyszertárak, virágboltok, éjjel-nappali üzletek, trafikok.A hódmezővásárhelyi és a szegedi, Mars téri piac is nyitva lesz pénteken.Vásárhelyen korábban úgy volt, aznap nem lesz árusítás, de ezen a terven felháborodtak az árusok. Szegeden ez fel sem merült, a Mars téri piac egyeztetve az árusokkal és figyelembe véve a vásárlói igényeket, nyitva lesz pénteken és szombaton is.

