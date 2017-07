Nagy sikert arattak a szegediek Jekatyerinburgban

– Standing ovation volt, nagyon jól vette az orosz közönség a Topmodell poénjait, végignevették az előadást. Ott is kacagtak, ahol a hazai nézők nem szoktak, sok mindenre asszociáltak – meséli Varsányi Anna dramaturg, a független A&A Produkció egyik alapítója. A szegedi társulat nagy sikert aratott a Jekatyerinburgi Nemzetközi Kortárs Drámafesztiválon. Az egyik legnevesebb kortárs orosz drámaíró, Nyikolaj Koljada vígjátékát Szilágyi Annamária rendezte Szegeden, a produkció híre Oroszországba is eljutott, ennek köszönhették a meghívást a rangos seregszemlére, amelyre 6 ország 37 városából válogattak be egy-egy előadást.



– Amikor Vajda Júlia énekelte a Moszkva-parti estéket, nagyon meghatódott a közönség, sok nézőnek folyt a könnye. A jekatyerinburgi magyar konzul is eljött az előadásunkra, nagyon tetszett neki. Koljada ottani színházának repertoárján is szerepel ez a darab, a legnagyobb dicséretet az egyik orosz színésznőtől kaptuk, aki azt mondta, a mi előadásunkat látva jött rá, hogy hogyan is kell játszani a szerepét: úgy, ahogy mi csináljuk.



Az orosz kritikák dicsérték, zseniálisnak nevezték a magyar színészeket: Megyeri Zoltánt, Janik Lászlót, Jakab Tamást, Gömöri Krisztiánt, Kiszely Zoltánt, Dénes Gergelyt. Vajda Júlia hangjától pedig elvarázsolódtak, az előadás ékkövének nevezte az egyik kritika. Varsányi Annát, akivel interjút is készített a fesztivál hivatalos lapja, meghatotta orosz kollégái segítőkészsége. – Csak a jelmezeket tudtuk magunkkal vinni, a díszletet és a kellékeket nem, de mindent összeszedtek nekünk, mire megérkeztünk. Szinkrontolmácsunk, Ilonka, aki valaha Szombathelyen született, nem tudott már jól magyarul, de mindent megértett, és rengeteget segített. A helyi amerikai konzulátus magyar származású munkatársa is vendégül látta a társulatot, meg is nézte az előadásunkat, majd lelkesen gratulált. Koljada Jekatyerinburgban él, a színháza fölött van a lakása, egész élete a színházról szól. A társulatában mindenki teljes erőbedobással dolgozik, naponta akár 3-4 előadást is tartanak januártól decemberig – mesélte Varsányi Anna, aki Szilágyi Annamáriával már a szegedi városháza udvarán július 10-én és 11-én a Nyári Színházi Esték sorozatában látható produkciójukra készül. Az ötvenes éveket megidéző Hangulatjelentés és Hangulatvilágítás című monodrámáit Annamária és a szegedi közönség régi kedvence, a Győrbe szerződött Járai Máté játssza.