Nagy szám Szeged 2017-es költségvetése

Nagy szám az idei költségvetés, a 2016-os évhez képest biztosan. Tavaly 35,6 milliárd forint volt a mérlegfőösszeg, amiből majd 70 százalékot elvittek a működési kiadások. Miután idén már bő 51 milliárdból gazdálkodhat a város – a fejlesztési pénzeknek köszönhetően -, a működés már csak a felét jelenti el az összes bevételnek. Működési hiányt ezúttal sem tervez a város, a főösszeg persze az év folyamán még növekedhet.Megtudtuk, az uniós pályázati ciklus közepén vagyunk, 2015-ben és 2016-ban alig lehetett lehívni pénzt, nem voltak pályázati kiírások. Most megnyíltak a pénzcsapok és Szeged kész fejlesztési tervekkel „segít elkölteni a feltorlódott uniós forrásokat". Kicsit tart a polgármester az építőipari kapacitások szűkösségétől és az elvándorló munkaerő okozta kieséstől.Botka László beszélt a forrásmegvonásokról és arról, hogy többet vett el az állam a várostól, mint amitől mentesítette az önkormányzatokat. A polgármester elmondta, a szűk 26 milliárd forintos működési bevétel fele a helyi adó, a második legnagyobb tétel az állami támogatás, 21 százalékkal. Az adóbevételeken belül messze a legnagyobb tétel a helyi iparűzési adó 9,1, majd az építményadó 3,2 milliárd forintja. Az autósoknak talán meglepetés, de ők „csak 430 millióval szállnak be a közösbe".Érdekes, hogy helyi iparűzési adó 40 százalékát 50 cég fizeti be Szegeden, más nagyvárosban néhány cég produkálja ezt az arányt. – Így viszont nincs akkora kockázat, ha egy iparág bedől – hangsúlyozta a polgármester.A szociális támogatásokból teljesen kivonult az állam, mégis 400-ról 500 millió forintra emelkedő összeget szán ezekre a város. A gyermekvédelmi és lakhatási terület az, amire érdemben többet szeretne fordítani Szeged.Az önkormányzati cégek támogatására 4,4 milliárd forintot tervez költeni a város, és ezekben már benne vannak a kötelező béremelések is. Ezzel együtt környezetgazdálkodás és az SZKT a két legnagyobb „felvevő" 1,5-1,5 milliárd forinttal.A polgármester részletesen beszélt a 65 milliárd forintos Eli lézeres központról, amely már a műszaki átadásnál tart. Ugyancsak sok szó esett a tervezett déli Tisza-hídról, ami megoldja Szeged és Temesvár vasúti összeköttetését is. Összesen 15 plusz 21 milliárd lesz a Szeged-Makó elővárosi közösségi közlekedés projektje – benne természetesen a déli híddal.- A magyar GDP 6 százaléka érkezik az Uniótól, 4 százalék GDP-növekedést tervez a kormány, egy kivonás után megkapjuk, hogy Magyarország mennyire erősödik – mondta a polgármester. Beszélt arról, hogy a munkahelyteremtő beruházások, az IT szektor fejlődésének legnagyobb féke ma már a munkaerőhiány. És jönnek a szolgáltatóközpontok, a BP például még az idén közel 200 embert vesz fel – és messze nem telefonközpontos munkára. Ezen a területen két egyetemi karral is szerződést kötött a város, hogy biztosított legyen a megfelelő képzés.Turisztikában nagyon jó a helyezésünk, köszönhetően a kulturális- és szálláskapacitásnak. Már nem annyira egy éjszakás város Szeged és nem csak a szabadtéri a húzóágazat. Még vonzóbb célpont lehetünk, ha megvalósulnak a Zöldváros fejlesztések – az újszegedi ligetre 1 milliárd, a Stefániára és a Móra parkra 850 millió forint jut. Tarjánra, Odesszára és Vértóra 2,5 milliárd forintot tervez költeni Szegedi, még mindig a Zöldváros program keretében.Szó esett az Okosvárosról is, ennek keretében szakítunk a tépkedős parkolási rendszerrel. Fontos jövőbeni változás a Mars téri buszpályaudvar kitelepítése a Nagyállomás mellé. Ez mind állami feladat és a város visszakapná a teret, ahol megmaradna a tömegközlekedési csomópont, de sokkal élhetőbb lenne a távolsági járatok eltűnésével.