Nagy zabálás nagypénteken: megnyílt a Gerilla Gourmet street food fesztivál a Széchenyi téren

Programok



Szombat 15 órakor kezdődik a Szegedi Hamburgerháború. A celebekből, egy gasztrobloggerből és egy szerencsés látogatóból álló zsűri kóstolja a hamburgereket. 19 órától az egyik chilifarm támogatásával csípős csirkeszárnyevő-verseny lesz.

– Csak ezért jöttünk át Csongrádról. Valószínűleg szombaton is el kell jönnünk, mert egy nap alatt nem lehet elég hamburgert kóstolni – mondta Lilla, aki párjával, Tamással hamburgerezett péntek délután a Széchenyi téren. Szeged főtere vasárnapig a Gerilla Gourmet street food és food truck fesztiválnak ad helyet. A csongrádi fiatalok azt használták ki, hogy több jól ismert budapesti vállalkozás is eljött Szegedre. Lilla Zing burgert, Tamás a szintén fővárosi CheChe Bistrocafe hamburgerét kóstolta, félúton cseréltek. Az ételért, amihez sült krumpli is járt, egyikük 2200, a másikuk pedig 1800 forintot fizetett.Mélyen a zsebébe nyúlt a szegedi Mathiász család is. A fiúk, János és Márk célirányosan érkezetek a két éve megismert kedvencükhöz, Befaló Bill mozdony alakú füstölőjéhez. Papírtálcájukon sertés-, marhahús, tarja és oldalas, többféle szósz, krumplisaláta és chilisbab sorakozott. Kicsivel több mint ötezer forintot fizetett érte édesapjuk.Hagyományos finomságokat – lángost, lepényt, hagymás vért – is kínálnak a fesztiválon. Hamburger kapható már 1050 forinttól is, a waffel 500-1000, az óriáspalacsintát pedig 600-1800 forint között kínálják. Ez utóbbit egy vidám brigád készíti. Frontemberük, Tóth Péter (barátainak Uncsi) budapesti bicikliműhelyét és síkölcsönzőjét adta föl, majd egy 70 lelkes zalai faluba, Almásházára költözött.A különlegességek kedvelőinek a Babuska orosz ételeket készítő food truck ajánlott. A tavaly év food truck-ja közönségdíjat elnyert mozgó büfé először gurult el Szegedig. Négy étellel érkeztek a Tisza-parti városba: szoljanka levessel, pelmenyivel, heringes blinivel és plovval.