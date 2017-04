Nagykövet énekelt a százéves tanárnak - fotók

Dugig megtelt tegnap délután a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola díszterme. Mindannyian egyetlen ember köszöntésére gyűltek össze: Kovács Bélát, a Radnóti és a Ságvári egykori franciatanárát ünnepelték, aki most töltötte be századik életévét.A legendás pedagógust a szervezők személyes üzenetekkel felcimkézett borokkal ajándékozták meg, amelyeket szülőföldjén, Tolcsván palackoztak. Már ezekkel megtelt két asztal, de az ajándékok ezután is sorra érkeztek. A város nevében Kozma József , két egykori munkahelyéről pedig a jelenlegi igazgatók, Gál Béla és Dobi János köszöntötte. Mindannyian arról beszéltek, hogy a legendás és szigorú pedagógus az évtizedek során generációkat tanított francia és latin nyelvre, illetve kultúrára, amivel gazdagabbá tette a várost.Őket követte Tolcsva alpolgármestere, aki egy 1917-es, vagyis Béla bácsival egykorú, ötputtonyos aszút hozott ajándékba. Pogácsás Lászlóról egyébként itt az is kiderült, édesapja apósa az ünnepelt apukájának legjobb barátja volt. Novák Katalin államtitkár is rokonként és egykori tanítványként volt jelen az ünnepségen. Elárulta, nem szeretett Béla bácsinak telefonálni, mert ő mindig franciául szólt a kagylóba, így ő is kénytelen volt franciául válaszolni.– Már 75 éves volt, amikor a magántanárom lett. Nagyon szigorú volt, de soha nem emelte fel a hangját. Már az is megsemmisítő volt, ahogy rámnézett – idézte fel nevetve, mielőtt felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelét.Az ünnepség végén egykori diákjai is köszöntötték az idős pedegógust: beszélt az első radnótis osztályának képviselője, egy ságváris tanítványa és az utolsó, teljes osztályának egyik tagja is. Mindannyian olyanok, akik a francia nyelv ismerete nélkül nem tartanának ott, ahol most. Végezetül egy francia fiatalember is beszédet mondott, aki kutatóként dolgozik az egyetemen. Ő azt köszönte meg, hogy Béla bácsi megtanította tanárát a francia nyelvre. Ugyanis ha nem teszi, ő sem lehetne most Szegeden.A százéves franciatanár tiszteletére eljött Eric Fournier budapesti francia nagykövet is, akinek szavai után Béla bácsi közel negyed órás, francia nyelvű beszédet rögtönzött. A diplomata az ünnepség fénypontjaként együtt zenélt, énekelt Frankie Látóval, amíg megérkezett a hatalmas ünnepi torta. Miközben felvágták és szétosztották a vendégek között, Kovács Béla megköszönte a hatalmas szervező munkát.– Ha elmondanám mindazt, ami most életre kelt bennem, megromlana a torta – viccelődött, majd annyit mondott még: ha csak egy gyertyalángnyit megőriznek belőle azok, akik most itt ünneplik, már boldoggá tették.