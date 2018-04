Nagyobb áradásra érdemes készülni - Szombat hajnaltól lezárják a rakpartot

Ma hajnaltól lezárják a rakpartot

A lezárás határozatlan időre szól. Az, hogy hogyan vonulnak le az Alsó-Tiszán az árhullámok, a vízgyűjtő területen lévő hó olvadásától függ. Ezzel kapcsolatos kérdésünkre Kozák Péter, az Ativizig igazgatója azt válaszolta, a gyors felmelegedés magasabb, a lassú felmelegedés alacsonyabb árhullámokat eredményez. A kiadós esőzések felgyorsítják az olvadás folyamatát, és növelik a vízgyűjtő területről összegyülekező olvadékvíz mennyiségét, ez tovább emeli az árhullámok magasságát. Száraz időszakban nagyobb a valószínűsége annak, hogy a vízgyűjtőt borító hó úgy olvad le, hogy a folyók a medrükben maradnak.



– A rendelkezésünkre álló aktuális adatok alapján egyelőre annyi állapítható meg, hogy a tavaszi hónapokban az átlagosnál nagyobb eséllyel alakulhat ki egy jelentősebb alsó-tiszai árhullám – közölte az igazgató. – Ha esetleg az olvadással egy időben nagy mennyiségű csapadék is hullik, árvízvédelmi intézkedés- eket igénylő helyzet is előfordulhat.

Egy hét múlva egy méterrel is magasabb lehet

Csongrád megye - Tovább árad a Tisza, egy hét múlva egy méterrel magasabban fog állni nálunk, és van még utánpótlása. Az utóbbi időben az ilyen tavaszok egyre ritkábbak. A lassú változás hat a folyó életére, de a miénkre is.Szerda reggeltől csütörtök reggelig 14 centimétert emelkedett a Tisza vízszintje Csongrádnál, és az áradás folytatódik. A naponta háromszor mért értékeket közlő vízügyes honlapon, a Hydroinfón az látszott tegnap, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Dombrád és a szerbiai Titel között végig, mindenütt emelkedik a vízszint. Két árhullám is vonul le ezen a szakaszon. Föntről, Huszt felől érkezik a harmadik. Szombat hajnaltól újra lezárják a Huszár Mátyás rakpartot, így figyeljenek az ott parkoló autósok, mert ha ott hagyják járműveiket, akkor azt a a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. elszállíttatja!A folyó csütörtök reggel Csongrádnál 527 centinél tartott, Szegednél 528-nál. Egy hét múlva egy méterrel magasabban fog itt állni a folyó. A Csongrádi Hírek Facebook-oldala szerint arra kell számítani, a hét végére a csongrádi üdülőterület jelentős része víz alá kerül, addig a napközis táborból el kell vinni a faházakat.Az, hogy később hogyan alakul a vízszint, az időjárástól függ, attól, milyen ütemben olvad a vízgyűjtő területen a hó. Ez most 3,46 köbkilométer – a sokévi átlag 0,47 köbkilométer. Ennek a hónak a nagy része 1500 méternél alacsonyabban fekvő hegyvidéki területeken található, ami a Csongrádi Hírek szerint „súlyosbítja a helyzetet".Az eddigi legmagasabb tiszai vízállást is áprilisban mérték, 2006-ban, Szegednél ez 1009 centiméter volt. Azelőtt és azóta azonban ritkán fordult és fordul elő, hogy a Tisza tavasszal kilépjen a medréből és elöntse a két töltés közötti hullámteret, a víz mellett élő emberek emlékezete szerint. A folyó változik a klíma hatására. Ez a változás a vízrendszerének másfél millió éve tartó alakulásához, és még az V. század óta zajló emberi beavatkozásokhoz képest sem jelentős, de a szabályozás óta elmúlt másfél évszázadhoz mérve igen. Azelőtt két hónapba is beletelt, mire a Kárpátokból Szegedig ért egy árhullám, most ez lezajlik egy-két hét alatt.– Legutóbb tényleg 2010–11-ben volt tavasszal a Tiszán olyan árhullám, amikor a lágy szárú növényekre ívó pontyok szaporodhattak – jellemzi a változást a folyó élővilágának egy fontos eseményéhez képest Füstös Gábor halászati szakmérnök, aki a ciánszennyezés után kormánybiztosi szakértőként dolgozott. – Annak, ami történik, a folyó szempontjából nincs olyan nagy jelentősége, mint a mi életünket nézve. Régebben, az ártéri gazdálkodás virágzása idején és utána a Kárpát-medence klímájának jót tett a nagy, vízzel borított felületek párolgása. Bár vannak jó kezdeményezések a víz észszerű megtartására, most úgy gazdálkodunk vele a vagyon védelme és gazdasági szempontok miatt, hogy ha árhullám jön, minél hamarabb igyekszünk levezetni. Arról, hogyan lehetne észszerűbben bánni vele, megoszlanak a vélemények. Az azért kimondható, ha sikerülne nagyobb mennyiséget megtartani, az hosszú távon mindenkinek jobb lenne – ráadásul a folyó élővilágának is.