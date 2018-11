Nagyobb rugalmasságot kérnek a szülésnél a klinikától: közel háromezer szülő írta alá az online petíciót

Mint arról tavasszal már beszámoltunk, családbaráttá teszik a szülészeteket országszerte, aminek kapcsán az intézmények tízmilliárd forintos keretösszegre pályázhattak.A Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája is pályázott felújítási összegre, és készítettek egy listát is, mire lenne a legnagyobb szükség az 1929-ben épült ház komfortosabbá tétele kapcsán. Németh Gábor tanszékvezető professzor lapunknak áprilisban a tervekkel kapcsolatosan elmondta, a mostani szülőhelyiségek helyett egyágyas, családi szülőszobákat lenne jó létrehozni, ahol a rokonok számára is rendelkezésre állna szociális helyiség. Célszerű lenne lecserélni a szülőágyakat is kevésbé kórházi jellegű darabokra, és nagy szükség lenne a jelenleginél korszerűbb eszközökre. A tervezetükben továbbá szerepel az is, hogy 1-2 ágyas, külön fürdőszobás kórtermeket alakítsanak ki az intézményben.Mindezek benyújtott tervek voltak csak, fél éve még azt sem lehetett tudni, az országos keretösszegből mennyit használhat fel a szegedi klinika. Ehhez a tervezethez azonban nemrégiben leendő és jelenlegi szülők újabb pontokat tettek hozzá, s ezt egy online petíció formájában mostanra közel 2600-an írták alá. Ezek elsősorban a szülés körülményeinek javítását célozzák, és többségük nem is pénzbe, inkább csak szemléletváltásba kerülne.Az aláírók többek között azt kérik, hogy a vajúdó anya ehessen, ihasson és szabadon mozoghasson, kitolás alatt is szabadon választhasson pozíciót, a szülés után a baba egy órát ott maradhasson édesanyjára fektetve, császármetszésnél is jelen lehessen a választott kísérő, dúlát is lehessen vinni a szülőszobába, az édesanya beleegyezése nélkül a babák ne kaphassanak tápszert, és minden vizsgálatuknál jelen lehessen valamelyik szülő.A petíció szövegét és az aláírásokat a szervezők hamarosan eljuttatják Németh Gábor klinikavezetőnek és Orvos Hajnalkának, az újszülött osztály vezetőjének. Szerettük volna megtudni, mit szólnak ehhez a kezdeményezéshez, a tanszékvezető professzor azonban ez ügyben nem kívánt nyilatkozni.