Nagypapa lesz László Boldizsár!

László Boldizsár büszke lányára, Dorinára, arra is, hogy nagyapa lesz.. Fotó: Családi fotó

– Amikor megkérdezték, hogy meglátogathatnak-e, mert mondani szeretnének valamit, azt hittem, eljegyezték egymást. De amikor megemlítették, hogy ahhoz a nőgyógyászhoz jöttek, akinél annak idején Dorina is született, azonnal tudtam, miről van szó. Kicsit bosszankodtak is, hogy egyből lelepleztem őket – nevetett László Boldizsár, aki nem csinál hiúsági kérdést abból, hogy 50 éves kora előtt nagyszülővé válik.– Inkább az a furcsa, hogy a lányom, Gréti 2 évesen nagynéni lesz, a nagymamám pedig üknagymama. Azt gondolom, ma már ritka, hogy valaki fiatalon vállal gyermeket, de én büszke vagyok rá. A lányom párja aggódott egyedül, hogy talán kicsit korai még a dolog, szeretett volna anyagilag mindent előteremteni, de ebben is segítettünk nekik: a család vett nekik egy kis házat az elég lehangoló nevű, de annál szebb Búbánatvölgyben.A baba az első vizsgálatok szerint fiú lesz, és bár a nevéről még nem beszéltek, az operaénekes nagypapa szeretné, ha továbbvinné a Boldizsár nevet, amelyet már az ő édesapja is viselt. Tortáját pedig elképzelhető, hogy minden évben nagymamájával együtt fogyaszthatja majd el, Dorina ugyanis július 6-ára, édesanyja születésnapjára van kiírva.A büszke nagypapa elárulta: Szegeden legközelebb éppen egy lányával közös munka kapcsán láthatja majd a közönség: a Lions Klub által szervezett A Nő illata című koncertre ugyanis, amely Schell Judittal közös produkciója, a videó bejátszást a kismama készítette.