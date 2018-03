Nagypénteken is megtelt a Mars téri piac - galéria

– Az előbb látták volna, valaki nyolc kiló kalácsot vitt! – mondta az egyik Mars téri pékség eladója, miközben egy másik vevő szorgalmasan pakolta a klasszikus húsvéti pékárut a szatyorba. – Én nem viszek sokat, csak amennyi kell – mondta a nyugdíjas asszony. Zvolenszkiné Bálint Szilvia édesanyjával és két kisfiával, Bálinttal és Bencével állt sorba egy-egy kalácsért, de pont mikor sorra kerültek volna, kiáltotta el magát az eladó, hogy mind elkelt. Nagypénteken reggel fél kilenckor már csak azokat tudták kiszolgálni, akik előre megrendelték a kalácsot.– Ez a második pékség, ahol így jártunk. Majd inkább sütök otthon – mondta Szilvia, de Zvolenszkiék nem estek kétségbe, elindultak virágért.A Mars téri piac nagypénteken is várta a vásárlókat, de mint Németh István, a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatója fogalmazott, akivel a nagycsarnokban futottunk össze, ilyenkor ráérősen már csak az apróságokért és friss áruért jönnek a vevők.Így tettek Zvolenszkiék is, akik végül a húsvéti asztal közepén álló vázájukba kerestek virágot, amit a két fiú segítségével választottak ki. Bálint és Bence három szál sárga tulipán és barka mellett döntött. – Olyan, mintha sok nyuszifül lenne – mondta Bálint a barkát simogatva.Az igazi nagy tömeg fél tízkor érkezett, akkor már a környéken és a piac parkolójában sem volt szabad parkolóhely, a börtönig állt a kocsisor.A virágok, friss zöldség és gyümölcs, valamint a kalács mellett jól fogytak az apró dísztárgyak is. Az egyik eladó, Csillag Virág mutatta meg a műanyag tojásokat (100 forint), valódi társaikat (250 forint), a kis húsvéti nyulakat formázó kerámiákat (990–1540 forint) és a pihés sárga kiscsibéket (150–350 forint).Itt nézelődött két kislány, Bogos Eszter és Bogos Zsófi, akik elárulták, hogy már nagyon várják a locsolókat. A tojásokat otthon, házilag, édesanyjuk, Bogosné Szélpál Renáta segítségével készítették. Renáta elmondta, a nagybevásárlás már megvolt, csak zöldségért és gyümölcsért jöttek.– A kalácsot is én sütöm, de az otthoni díszeket is együtt készítettük – tette hozzá az édesanya.