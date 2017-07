Nanoszkópiai műhelyt alakítanak ki Szegeden

A nanoszkópiai képalkotó módszerek olyan érzékenyek és akkora felbontásúak, hogy a kutatók képesek nanométeres (a méter milliomodrésze) méretben zajló folyamatokat is megvizsgálni, úgy, hogy a vizsgált minta ne károsodjon. A környezetünkben lejátszódó fizikai, kémiai és biológiai folyamatok mélyebb megértése, irányítása és gyakorlati alkalmazása válik elérhetővé ezzel az egyetemen. Az anyagtudomány területén az aeroszolok vizsgálatára nyílik lehetőség, míg az élettudományi területen a cél egy olyan rendszer megépítése, amely képes párhuzamosan az élősejtes minták több tulajdonságát is mérni. Ez egyedülálló lenne a világon, és jelentősen növelné a szegedi kutatók nemzetközi pályázatokhoz való csatlakozásának esélyét.



A műhelynek az oktatásban és a kutatásban is fontos szerepe lesz: lehetőséget biztosít a diákoknak, hogy a legmodernebb módszereket és technológiákat ne csak elméleti síkon, hanem a gyakorlatban is megismerhessék, alkalmazhassák. Ezzel az egyetem elősegítheti a tehetséges fiatal kutatók itthon tartását. Ezt elsősorban szakdolgozat, diplomamunka és PhD-témák meghirdetésén keresztül tervezik elérni.