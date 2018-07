Napi színes hírünk: feketén kereskedtek zöldségekkel

A Csongrád Megyei Főügyészség vádat emelt öt személy ellen, akik 2013. és 2016. között zöldségek számla nélküli forgalmazásával mintegy 132 millió forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek. Mindezt öt Csongrád megyei székhelyű gazdasági társaság keretében tették.

A vádirat szerint a vádlottak érdekeltségi körébe tartozó csanádpalotai, pitvarosi, kövegyi, makói és kisteleki székhelyű gazdasági társaságok a 2013. tavasza és 2016. év vége közötti időszakban különböző mezőgazdasági termékeket, főként hagymát, petrezselymet, gyökeret szereztek be számla és így az általános forgalmi adó megfizetése nélkül. A termelők kiléte, akiktől számla nélkül vásároltak, ismeretlen maradt.



Az így beszerzett zöldséget azután kisteherautókkal Szegedre szállították, ahol az egyik nagybani piacon értékesítették. A vádlottak, hogy "legalizálják" számla és az áfa megfizetése nélkül megvásárolt mezőgazdasági termékeket, az ismeretlenül maradt személyektől valótlan tartalmú számlákat szereztek be és "így a bevallásaikban, mint a cégek által fizetendő adóval szemben levonható áfát szerepeltették azok adótartamát" - írja a Csongrád Megyei Főügyészség közleménye. Ráadásul a piacos értékesítésekről kiállított valós számlák egy részét nem szerepeltették a bevallásaikban, így is csökkentve az adófizetési kötelezettségüket.



A vádirat szerint az öt vádlott az öt gazdasági társaság keretében részben egymással párhuzamosan működve, részben egymást váltva követte el az állami költségvetésnek vagyoni hátrányt okozó cselekményét. A főügyészség a vádlottakat különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével, számvitel rendje megsértésével bűntettével, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja.



A vádlottak szabadlábon védekeznek. A főügyészség, figyelemmel a 2018. július 1. napjától hatályos új büntetőeljárási törvényre, a bíróság által kiszabandó büntetés határozott tartamára is indítványt tett - arra az esetre, ha valamennyi bűncselekmény vonatkozásában a vádlottak beismerik bűnösségüket és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról.

Bűnösségük kérdésében a Szegedi Törvényszék fog döntést hozni.



(leadképünk illusztráció - a szerk.)