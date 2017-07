Napközben napsütés, reggel és este viharok lephetnek meg minket, de addig is olvassák el a tegnap legfontosabb híreit

Ezek voltak a kedd legfontosabb hírei:

A reggeli borúsabb órák útán sok lesz a napsütés. Az előrejelzések szerint 28-34 fok is lehet városunkban. A tiszta eget csak estefelé boríthatják majd felhők és akkor is nyugat felől érkezhetnek majd. A szél végig mérsékelt marad, de szerencsére valamennyi légmozgás könnyít majd a forróságon. A frontérzékenyek pedig fellélegezhetnek. Térségünkben nem lesz fronthatás.Szegeden egy utazási irdoában a Green Holydays csődje miatti panaszok után. Lassan pont kerül egy évek óta húzódó ügyre, de sajnos még az sem örülhet felhőtlenül, aki nyert.. Megnéztük, hogyan töltik a szünidőt a gyerekek szegeden és. Kierült, hogy a lángos-hot dog-hamburger tengelyen túl is van élet a szegedi és a környékbeli strandokon. Strandgasztronómiai körképünkbenJó hírrel szolgálhattunk a hódmezővásárhelyi olvasóinknak:. Végig jártuk vásárhelyi illemhelyeket is, hogy önök is megtudják,. Makón farongáló vandálokat keres. Szentesen a Kurca tisztaságát ellenőriztük.Egy tudósítónkat pedig az érdekelte, miért nem lát munkásokat a lebetonozott útszakasznál a Bartók téren.Egyébként mai, Július 12. az év 193. (szökőévben 194.) napja a Gergely-naptár szerint. Az évből még 172 nap van hátra. Aés azünneplik a névnapjukat.Ezen a napon 1919-ben P. Ábrahám Dezső vezetésével Szegeden ellenkormány alakult. 1937-ben megszületett Bill Cosby. Világnapot a mai nap nem tartunk számon.