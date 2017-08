Napok alatt új ,,tulajdonoshoz" kerültek a lopott kétkerekűek - Megkerült a kétszázezres bringa is

Nincs Critical Mass – Melinda és Péter csak örül a visszaszerzett drótszamaraknak. Fotó: Török János

– Az ülést már az új „tulajdonosnak" megfelelő magasságba állították, és kisebb festékleverődések is vannak rajta. De mindegy is, rettentően boldog vagyok, hogy meglett. Szülinapomra kaptam pár éve, úgyhogy nagyon kötődöm hozzá. Hatalmas mázlink van! – mondta tegnap a Szegedi Rendőrkapitányság épülete előtt Sánta Melinda, akinek kétszázezres kerékpárját barátjáéval együtt július végén lopták el egy felsővárosi panel lépcsőházából. A bicikliket egymáshoz láncolták, majd a lépcső fémkorlátjához zárták, ami kevésnek bizonyult lopás ellen: a két bringát együtt vitték el.

Kilencből hat még várja a gazdáját

A kilenc megtalált bicikliből eddig három gazdáját sikerült megtalálni, a másik hat jogos tulajdonosát tegnap még keresték a rendőrök. A tulajdonosok azonosításban sokat segít, ha valaki felírja bringája alvázszámát, van jótállása, fotója a kétkerekűről – mint Melindának –, vagy regisztrálja a kerékpárt a rendőrségi BikeSafe programban. A megtalált gazdátlan biciklik megtekinthetők a police.hu oldalon.

Megírtuk, (2017. július 26.: Sorozatban lopják a bicikliket) alig néhány nap alatt jó pár szegedinek lopták el a biciklijét zárt tárolóból, udvarból, lépcsőházból vagy közterületről. Másnap közölte a rendőrség, hogy elfogtak egy 42 éves szegedi férfit, aki – amellett, hogy társával betört és kifosztott egy panellakást – összesen 9 kerékpár ellopását ismerte be. Köztük volt a főiskolás Melinda és párja, a mentősként dolgozó Pásztor Péter bringája is, amit a rendőrök másik héttel együtt megtaláltak. Úgy tudjuk, a tolvaj már túladott a bicikliken, azokat az új „tulajdonosoktól" szerezték vissza a rendőrök. A tolvaj – aki alig egy hónappal korábban szabadult – azóta előzetesben ül.– Az enyémről már előző nap eltűnt a lámpa: lehet, hogy az volt a teszt – vélte Péter, akinek egyébként már másodszor lopták el a bringáját, és az másodszor lett meg. Melinda most azon gondolkodik, jeladót helyez el a bringáján, a biciklikkel pedig ezután csak ott állnak meg, ahol látja őket a térfigyelő kamera, otthon meg mindig fölviszik magukkal a lakásba.– A tegnapi napom szuperül alakult. Először hívtak a rendőrségtől, hogy menjek be azonosítani a biciklit, utána kaparós sorsjegyen 3 ezer forintot nyertünk, délután pedig aláírtuk a lakásvásárlási szerződésünket – mesélte vidáman Melinda.