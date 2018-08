Napokkal a munka elvégzése előtt megtiltották a parkolást a Feketesas utcában

Az autósok nem tudták, miért voltak kint a táblák. Fotó: Kovács András

Kiderült, hogy útburkolati jeleket festettek a parkoláshoz. Fotó: Kuklis István

– Tudnak-e arról valamit, hogy a Feketesas utcában miért helyezték ki a megállást péntek déltől tiltó ideiglenes táblákat csütörtökön – kérdezte olvasónk még hétfőn napközben, hozzátéve, azóta semmi sem történt, viszont egész hétvégén nem mertek a házuk előtt parkolni. Megkérdeztük az önkormányzatot, és a válaszra várva kedden délután arra sétálva kiderült, új útburkolati jeleket festettek fel.– A Feketesas utcában az SZKT a Városüzemeltetési Iroda kérésére felfestette a párhuzamos parkolást jelző burkolati jeleket – jött a hivatalos válasz a várostól. Hangsúlyozták, erre azért volt szükség, mert az egyértelmű KRESZ- rendelkezés ellenére eddig az utcában rendszeresen félig a járdán, és gyakran ferdén parkoltak az autósok, és ez a gyalogosközlekedést ellehetetlenítette. Vagyis az ideiglenes jelzőtáblát a munkálatok idejére helyezte ki az SZKT.Tény, hogy az autósoknak lehetett okuk a félreértésre, az utcán végiggurulva ugyanis mindenütt speciális, ferde parkolás van érvényben, ráadásul hátrafelé kell betolatni. A Kölcsey és a Kígyó utcai szakaszon korábban is a párhuzamos parkolási rend volt érvényben – ezt erősítették meg az útburkolati jelek újrafestésével. Külön kis „kutricákat" kaptak azautósok, hogy egyértelműbb legyen a parkolás.– Szombaton és hétfőn is fittyet hánytak az autósok a tiltó táblákra. Tőlünk kérdezgették a topogó vevők, hogy akkor most elszállítják a kocsijukat a vásárlás ideje alatt vagy sem – mondta az egyik üzlet dolgozója, hozzátéve, a hét első munkanapján is telt ház volt azon a szakaszon, hiába voltak kint a megállást péntek déltől ideiglenesen tiltó táblák.Tény, hogy nem egyszerű autómentesíteni egy ilyen munka előtt egy zsúfolt belvárosi szakaszt. Ha a Balatonon nyaral egy éves bérletes vagy egy helyben lakó, ott hagyhatja jó néhány napra az autóját.Információnk szerint végül itt is csak hétfőről keddre virradóra sikerült felfesteni az új jeleket.