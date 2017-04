Napokon belül ideér Romániából a folyóba került méreg

Mint arról tegnap beszámoltunk, egy berendezés meghibásodása miatt zagy, más néven szürke iszap került hétfőn a romániai Cupru Min bányavállalat Verespatakhoz közeli tározójából az Aranyos folyóba. Előzetes becslések szerint mintegy hatezer köbméternyi, nehézfémeket és kénsavat tartalmazó mérgező anyag került ki a természetbe, amely jövő hét elejére érheti el a Maroson keresztül Csongrád megyét.– Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság április 4-én 20 órától I. fokú, majd április 5-én 6 órától III. fokú vízminőségi kárelhárítási fokozatot rendelt el a Maros magyarországi szakaszára – tájékoztatott Kozák Péter , az Ativizig igazgatója.Napokon belül ideér Romániából a folyóba került mérgező anyagA vízügyi szakemberek bejárják az érintett területet, ellenőrzik a vízkivételi műveket, valamint naponta két alkalommal a nagylaki határszelvényben vízmintát is vesznek, amelyet akkreditált laborban vizsgálnak meg.A Tiszán már február vége óta evez a Szegedi Vízisport Egyesület mintegy 600 tagja, néhány szülő azonban aggódni kezdett, hogy a következő napokban levonuló méreganyag nem veszélyezteti-e a gyerekek egészségét.– Én is egy szülőtől tudtam meg még kedden, hogy mi történt Romániában – mesélte Kása Ferenc , az egyesület mesteredzője, aki szerint jó, hogy tudnak a problémáról, így fel lehet készülni rá. – A ciánszennyezés idején sem maradtak abba az edzések. Nem volt egyszerű akkor sem, most sem lesz az, de a kajakos társadalom nagy túlélő, fel vagyunk készülve minden helyzetre, csak hogy dolgozni tudjunk. Ha nem tiltják meg az evezést, a vízen leszünk, de fokozott óvintézkedések mellett, hiszen felelősek vagyunk a gyerekekért. Ez azt jelenti, hogy a lapátokat és a hajókat is lemossuk minden edzés után, és a kézmosásra is jobban odafigyelünk. A többi pedig a természet dolga, ami – mint tudjuk – előbb-utóbb mindent megold.A szennyezés egyébként több száz kilométert tesz meg, mire Szeged közelében a Tiszába jut. Számítások szerint jövő hét elejére érheti el Magyarországot.