Naponta átlagosan több mint húsz simlis autós bukik le valamivel - Heroint és italt találtam Röszkén

Idén júliusban ünnepli 50. évfordulóját az európai vámunió – írta lapunknak küldött meghívójában a. Gondolom, sejtették, hogy ez a hír azért önmagában nem hozza lázba az újságírókat, így azt is hozzátették, hogy ha elmegyünk a röszkei határátkelőhöz, akkor „egy órára kipróbáljuk magunkat vámos kutatóként". Erre persze rámozdult mindenki. Az volt a feladatunk, mint egy rendes-osnak, meg kellett találni az autókba rejtett drogot, cigarettát és italt. Kiderült azonban, hogy ez egyáltalán nem egyszerű. Először közösen (voltunk vagy tízen összesen) kellett szétszednünk egy kocsit, és megtalálnunk az elrejtett csempészárut.– Szerinted, ha találunk valamit, megtarthatjuk? – ezt a kérdést Révész Zsolt tévés kollégámnak (későbbi vámos társamnak) tettem fel, de azt mondta, hogy a kábítószert biztosan nem vihetjük haza. Igaza lett amúgy.Az első autóba egyébként cigarettát és vágott dohányt rejtettek a furfangos fináncok, amelyek az egyik hátsó lámpa mögül kerültek elő. Öt és fél perc alatt találta meg egyikünk. Erre fel előkerítettek egy kiképzett kutyát, neki kicsivel több mint húsz másodpercébe telt az akció.És még messze nem volt vége a munkanapunknak. Ezután már csapatokra oszlottunk, és kaptunk egy-egy saját autót, szintén megbuherálva.A már említett Révész kollégával simán megnyerhettük volna a leggyorsabban nyomra bukkanó amatőr finánc díját, de ilyen sajnos nincs. Ugyanis nem egészen fél perc alatt megtaláltuk az anyósülés alá rejtett két üveg italt. Nem örülhettünk azonban sokáig, mert a hivatásos NAV-os megkérdezte, hogy hol a drog.Ekkor azért kicsit megijedtünk, főleg mert rendőrök is voltak a helyszínen, és azt mondtuk, hogy nincs nálunk semmi, meg amúgy is, azt se tudjuk, milyen színe lehet annak a valaminek. Persze kiderült, hogy az autónkban volt még eldugva egy pár gramm heroin, amelyet szintén nekünk kellett megtalálni.Ez nem ment olyan gyorsan, mint az italkeresés. Már kezdtük feladni a reményt, de ekkor érkezett egy kis segítség. A kábítószer végül a motorháztető alól, a légszűrő mellől került elő, egy lepecsételt borítékban volt, gyorsan le is adtuk, nehogy még a végén a szájára vegyen bennünket a világ. De még így is időben voltunk, mert a másik két csapat még birkózott a saját feladatával.Miután pedig mindenki végzett és alaposan elfáradt meg leizzadt, kiderült, hogy egyáltalán nem bírjuk a strapát. Leopold Róbert, a NAV szóvivője mondta el, hogy tavaly, csak a röszkei határátkelőn összesen nyolcezer olyan esetük volt, amilyet most szimuláltunk. Azaz, ha átlagot számolunk, naponta több mint húsz simlis autós bukik le valamivel.– Vannak persze olyan napok, amikor semmi sem történik, de olyan nap is volt már, hogy száz autóst kellett elővenni valamiért – tette hozzá a szóvivő.Szóval nem egyszerű a határon dolgozók munkája, ezt most már tényleg elhiszem.