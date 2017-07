Naponta gyűlik föl a szemét a gazdátlan szabadstrandokon - napozás csikkek és sörösdobozok mellett

– Nagyon szeretjük ezt a partot, de látszik, hogy nincs gazdája. Ha lenne, talán a szemétkérdés is megoldódna – mondta Balassa Ágnes és Szekeres László a Fokán. Fotó: Frank Yvette

– Engem nagyon zavar ez a szemét – mutatott a háta mögött szétdobált sörösdobozokra tegnap a Laposon napozó Komlósné Nagy Ágnes, aki gyakran jön le a Belvárosi híd lábánál lévő strandra, ahol fürdeni hivatalosan nem, napozni viszont szabad. – Ráadásul ide családok is járnak kisgyerekkel! – tette hozzá. Valóban nem túl ideális hely gyerekeknek csikkek és PET-palackok között homokozni. – Én mindig összegyűjtöm a saját szemetemet, és hazaviszem – jegyezte meg a nő.Sajnos mások nem így gondolják. Erről tanúskodtak a több helyen kupacokba hordott sörösdobozok, műanyag flakonok, a csikkekkel teli part, alufólia-maradékok, helyenként pedig papírtányérok és nejlonzacskók.A szomszédos kalandpark munkatársa azt mondta, próbálják tisztán tartani a partot is, naponta gyűjtik össze a szemetet, tesznek ki szemeteszsákokat is, de ez közterület, ahová bárki bármikor bemehet – és szemetelhet. Szerinte főleg éjjel keletkezik a hulladék, a fiatalok egy része ugyanis a nem hivatalos szabadstrandon iszik. – Az emberek fejében kellene elültetni, hogy figyeljenek oda a környezetükre – felelte a kérdésre, mi lehet a megoldás a parti szemétre.

Sziszifuszi munka

– Jó lenne egy kuka itt a parton. Bár aki eldobálja, meg itt hagyja a szemetet, az nem menne el a kukáig sem – vélte a Fokán napozó Enikő és Zsófi, akik szintén hazaviszik saját szemetüket. Kukát mi is csak a közeli csónakháznál láttunk, de nem volt tele. Viszont a „strand" bejáratánál lévő nagy fűzfa alatt két dugig telt zsák és számtalan összehordott sörösdoboz várta, hogy valaki elvigye.A valakik egyike Ótott Ferenc, a Horty úszóház tulajdonosa, aki szerint egy konténer nagyon hiányzik a partról. Egyik kollégája azzal kezdi a napot, hogy összeszedi a környékből az este keletkező szemetet. Ebben időnként az Ativizig közmunkásai is részt vesznek. – Egyesek legalább már odáig eljutottak, hogy összeszedjék maguk után a szemetet. Persze elszállítani azt is nekünk kell – mondta. Ha nagyon sok szemét gyűlik össze, utánfutóval viszi be egy hulladékudvarba.Kicsit távolabb, a tápéi Sárgán még szelektív konténer is van a vegyesen kívül, mégis jelentős mennyiségű szemét gyűlik össze egy-egy forróbb hétvége után. Hodács Andrea, az üdülőtársulat új vezetője szerint úgy egy konténernyi. A szemetet az üdülőtulajdonosok szedik össze, majd fizetik a konténerenként 24 ezer forintos elszállítását is. Idén nyáron szerveztek már külön csikkszedő napot is a parton – egy joghurtosvödörnyi jött össze. – Akit zavar a szemét, az szedi össze. Ez igényszinttől függ. Reggelente én is összeszedem, amit a portám előtt találok – mondta az egyik megkérdezett üdülőtulajdonos, aki szerint a korábbi helyzethez képest azért mára sokat javultak az állapotok.– Mindenkinek el kellene vinnie a saját szemetét. Az igények az égben vannak, viszont semmit sem tesznek érte, hogy tiszta maradjon a part – mondta Kozák Péter, az Alsó-Tisza hullámtereinek karbantartásáért felelős Ativizig igazgatója. Hozzátette, korlátozott fenntartási keretekből gazdálkodnak, ebből kell megoldaniuk a tiszai fürdőhelyek gondozását. A szemétszedést közmunkások végzik el, majd a vízügy kifizeti a környezetgazdálkodásnak a szemét elszállítását. Viszont hiába szállítják el például a Laposról a szemetet, az pár napon belül újratermelődik – tette hozzá.