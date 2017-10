Napsütéses péntekre számíthatnak ködös reggel után - és persze a szokásos hírösszefoglalónkra

Nagy nap egyébként a mai: 1686-ban ezen a napon zajlott az I. zentai csata valahol a mai Oromhegyes (Csákó-halom) környékén. Ennek a csatának köszönhetjük Szeged török uralom alóli felszabadulását: örvendezzünk, és köszöntsük meg Vitális, valamint Szintia nevű ismerőseinket!

Ha elködösíti valami a látásukat ma reggel, ne csodálkozzanak, ugyanis ködöt jósolnak - de hamar eloszlatja a nap. Tegnap írtunk már erről az ősszel igen meglepő időjárási jelenségről:! Az, ráadásul péntek van: szólunk, hogy aki este kimenőt kap, vigyen kabátot, mert 6 fokig hűl a levegő.Nem bírjuk ki, muszáj a tegnapi nap legaranyosabb hírével kezdenünk az összefoglalót:. Amíg az anyukák tanulnak, szakképzett gondozó vigyáz majd a gyerekükre, így baba mellett is szerezhetnek szakmát. A második nagy kedvenc a Kárász utcai éves vadhajtás:. Nem maradhat ki az sem, hogy, megállapítottuk, hogy praktikus megoldás lenne.Hírt adtunk a Móra Ferenc Múzeum felújításáról, amely jövőre kezdődik -. A szegedi pályaudvaron pedigfutottak bele kollégáink: egy marhavagonban rendezték be, épp olyanban, mint amilyennel a holokauszt áldozatait szállították annak idején. Katonasírokról is olvashattak -, aki lányával és édesapjával együtt tavaly elhanyagolt hadisírokat szépített meg.Írtunk még arról is, hogy-, valamint, de hamarosan megoldódik a helyzet, Szegeden pedig. Remélhetőleg ez a helyzet is megoldódik idővel.Legyen szép péntekjük, és térjenek vissza hozzánk napközben is!