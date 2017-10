Napszemüveges csokimikulás és ömlesztett szaloncukor a polcokon: igen, már elkezdődött a karácsonyi szezon

Csak nehogy a végén a Mikulás nevessen. Fotó: Karnok Csaba

– Erre nincsenek szavak – reagált olvasónk, amikor megtudta, hogy bizonyos üzletláncokban már október eleje óta ott sorakoznak a polcokon a csokimikulások és szaloncukrok. A Lapunk olvasói jelezték, elkezdő-dött a karácsonyi szezon, több boltban már lehet kapni az ünnep kellékeit.Az megfigyelhető volt az elmúlt években, hogy egyre korábban kezdődik a karácsonyi szezon, aminek csak az emberek pénztárcája szab határt.

Ízenként nem keverhetők

A Penny Marketben már szeptemberben elkezdődött – tudtuk meg egy törzsvásárlótól Szegeden, a Makkosházi körúti Pennyben, ahol a bejárathoz közel sorakoznak a csokimikulások különböző méretben és árban, 79 forinttól 429 forintig.A mikulások mellett nagy papírdobozban különböző ízesítésű – marcipános, banános, epres, zselés és kakaós – szaloncukrokat kínálnak. De egy cetlin felhívják a vásárlók figyelmét, hogy „a lédig szaloncukor termékek ízenként nem keverhetők", és egy zacskóba csak egy terméket helyezzenek a vevők . A szaloncukor kilóját 999 forintért adják.– Én még ezt túl korainak tartom – válaszolta egy fiatal, babakocsit toló nő a boltban.– Csak az ünnep közeledtével, decemberben vásárolom meg a szaloncukrot – mondta egy idős nő. Megtudtuk, akadtak már olyanok, akik vettek csokimikulást és szaloncukrot.

Havas táj – csak novemberben

Hódmezővásárhelyen is tettünk egy kört. A Family Centernél lévő Müller Drogériába már megérkezett a jellegzetes decemberi édesség. Itt láttunk a csokisoron napszemüveges Mikulást is. Lapunk úgy tudja, hogy már tavaly is októberben rakták ki a Müllerben a csokimikulásokat.Információink szerint a havas tájat idéző karácsonyi dekoráció novemberben kerül ki a boltban. Mellette az Intersparban még nem rakták ki a mikulásfigurákat, de karácsonyi díszt találtunk – még tavalyról és leszállított áron.Megtudtuk, a csokimikulások november első hetében kerülnek ki a polcra. A Penny Marketben viszont itt is a polcokon sorakoztak a csokimikulások, és már árulták a szaloncukrot ömlesztve, kimérős változatban.

Lerágott csont

Megvette már a csokimikulást és a szaloncukrot? – kérdeztük olvasóinktól a delmagyar.hu-n. A válaszolók jelentős többsége szerint ez még nagyon korai. „Ez túlzás, hiszen hol van még december 6-a?" – írta egy olvasónk.Egy másik olvasónk szerint ezzel elveszik az ünnep hangulatát, a gyerekeket pedig csak összezavarják. „A túl korai vásárlási lehetőség széthúzza és megszünteti azt a felfokozott várakozást, amivel a karácsony előtti napok megteltek régebben, amikor még egy-két hét volt a készülődés.Nagyon nyilvánvalóvá válik az üzlet, oda az illúzió" – válaszolta egy olvasónk. Egy másik szerint „ha az üzletek már most elkezdik a karácsonyi készülődést, mire decemberhez érünk, unalmas, lerágott csont lesz belőle, főleg, ha a hangszóróból szóló zene is ezt takarja."Más nem csinál ebből nagy dolgot. „Megy a kosárba egy pár szaloncukor és mikulás a vaj és egyéb élelmiszer mellé" – írta olvasónk.Egy másik hozzászóló azt írta, jónak tartja, hogy már most kikerültek a polcokra a mikulások és szaloncukrok. „Mert ha valakinek a nagy ünnepi bevásárlás közepette nincs ideje megvenni ezeket, akkor már jó előre beszerezheti eme nélkülözhetetlen fogyasztási cikkeket."– Nem szoktam szaloncukrot venni, mert mindig mástól kapom. A zselés a kedvencem. Szerintem korai, hogy már kint vannak a polcokon. Értelmetlen, mert még rengeteg idő van karácsonyig megvenni. Addig inkább gesztenyét kell enni.– Két-három héttel karácsony előtt. Láttam már boltokban, és szerintem nincs még itt az ideje, egyszerűen még nincs szezonja, nincs a helyén a dolog, mert ezt az ünnepek előtt szokás intézni. Nekem a mogyorós a kedvencem egyébként.Balogh Erika (háztartásbeli):– Ünnepek előtt szoktam beszerezni. Szerintem azzal, hogy már kint van az üzletekben a szaloncukor-kínálat, és már árusítják, elveszik a varázsát a karácsonynak. Ilyenkor még nem szoktam ezzel foglalkozni, majd november végén inkább.– Általában december elején veszem meg. Akkor körülbelül három-négy kilogrammot, mert nagyon szeretjük, sőt utána a leárazásokon is szoktunk venni. A kókuszos és zselés a kedvenc a családban, de butaság és hangulatromboló, hogy már kint vannak.