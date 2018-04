Náray ruháért castingoltak

Ez már a második casting volt, de úgy tűnik, még mindig nem értette meg mindenki a feladatot: bár kifejezett előírás volt a magas sarkú cipő és a lábat szabadon hagyó ruha, akadt, aki csizmában vagy edzőcipőben jelent meg. A többség viszont érezte, hogy ha már külső alapján válogatnak elsősorban, illik adni a megjelenésre, amivel az első lécet sikerült is megugrania – már ha a magassága is stimmelt.– Minimum kellene a 177 centiméter, és persze vékony testalkat – mondta Náray, amit azzal indokolt, hogy az általa megálmodott ruhák így mutatnak a legjobban. – Fekete, arany, padlizsán és skarlátvörös darabok szerepelnek majd az előadásban látható korabeli divatbemutatón, amelyet 18 modell visel – mesélte.A divattervező azonban csak azok közül választott, akik minimálisan tudtak táncolni. A néhány lépésből álló koreográfiát Harangozó Gyula tanította be. – Azt szerettem volna, ha valóban bálozók táncolnak, nem a balettosok, így ugyanis hitelesebb lesz – magyarázta a rendező.Akinek sikerült megfelelnie, hamarosan elmondhatja magáról, hogy a magyar divatvilág egyik ikonjának ruháját viselheti majd színpadon. Rögtönzött közvélemény-kutatásunkból az derült ki, ez legalább akkora vonzerőt jelent a lányoknak, mint hogy a szabadtéri egyik produkciójában szerepelhetnek.