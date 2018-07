Náray Tamás tárlatán a színeké a főszerep - telt házzal nyílt meg a tárlata a Reök-palotában - galéria

Náray több mint tizenöt éve foglalkozik festészettel is. A jelenlegi kiállítása Entrée címen fut, ami annyit tesz: belépő. – Ünnepeljük Náray Tamás képzőművészetbe való belépését – magyarázza Nátyi Róbert , a kiállítás egyik kurátora. – A képzőművészet és a divat mindig kacérkodott egymással, már a 60-as évek óta.A megnyitón egy gombostűt sem lehetett leejteni. A tömeg lassan araszolt felfelé a szecessziós palota lépcsőjén. Fent pedig minden szempár a divattervezőre szegeződött, aki az első emeleten dedikálta könyveit, és közben mosolyogva ajánlotta mindenkinek a kiállítást. – Mennyire intenzívek a színek – súgott össze két hölgy a képek előtt, alátámasztva azt, amit Nátyi Róbert is elmondott, vagyis, hogy a művész inkább színekben gondolkodik, mint formákban.Igaz mindez, valódi színkavalkád tárul a kíváncsi szemek elé a palota első emeletén. A tárlat egy kaland, időutazás. 2018-as alkotásokkal indul, és 2001-ben készült festményekkel zárul. Minden teremnek van tematikája, az egyik például a Némó nyomában nevet viseli. A közönség is szemmel láthatóan élvezetét leli a képekben, amelyek szeptember 5-éig megtekinthetők.