Nászút helyett választották a krosszmotort: feleségével fotózza a repkedő motorokat Varga Zoltán

Varga Zoltán civilben a családi vállalkozást erősíti, igazán közel áll a szívéhez a krosszmotorozás és a versenyek fotózása. Fotó: Török János

Palinál szervizeltek, jó barátság lett belőle

A 2015-ös MXON (Motocross of Nations) versenyen, az amerikaiak 250 köbcentis bajnokával, Cooper Webb-el. Fotó: Vargáné Mihály Éva

,,A kollégák húztak magukkal"

Zoltán hálás, hogy részese lehet a versenyzők boldog pillanatainak. Fotó: Varga Zoltán

Majdnem agyonütötte egy motor

- Elég kacifántosan, kanyargósan alakult a pályám és az életem - kezdte a hódmezővásárhelyi Varga Zoltán, aki Szentesen ipari technikusként, majd informatikus mérnökként végzett, programozóként kezdett el dolgozni, végül egy családi tragédia, édesapja betegsége miatt visszakerült a családi villamossági vállalkozásba mint kereskedő.Közben az elektromos rendszerek érintésvédelmi és biztonsági felülvizsgálójaként folytatta tanulmányait. Ami azonban igazán közel áll a szívéhez, az a krosszmotorozás és a versenyek fotózása.- Gyerekkorom óta a feleségemmel a technikai sportok szerelmesei vagyunk. Amikor összeházasodtunk, nem volt kérdés, hogy a nászút helyett veszünk egy-egy krosszmotort. Amit eddig nagyon szerettünk nézni, és gyerekként nem adatott meg csinálni, most felnőttként elkezdhettük. Mindez még 2000-ben történt. Székkutason Horváth Pál sokszoros magyar bajnok, Enduro vb-n pontszerző motorversenyzőhöz hordtuk a motorjainkat szervizelni. Közben nagyon jó barátság alakult ki köztünk Palival. Eljártunk a versenyeire is szurkolni. Palit az apukája fényképezte, viszont ő időközben elhunyt, és én kezdtem el fotózni. Marha nagy segítséget jelentett, hogy a saját látásmódom fejlődése mellett ő is próbált segíteni, hogy szerinte hogyan tudnék jobb fotókat készíteni. Innen indult, hogy motokrosszt fotózzak. Előtte is szerettem fotózni, de onnantól vált rendszeressé, és kezdtem komolyan venni az egészet - mesélt a kezdetekről.Zoltánt 2006-ban egy vásárhelyi versenyen szólította meg az akkor még létező Motorinfo Magazin tulajdonosa, hogy kellene neki valaki, aki rendszeresen tudósít a versenyekről.- Megkérdezte, hogy nem tudnánk-e összedolgozni. Tudtunk. Tetszettek nekik a képeim és a cikkek is, tisztességesen megfizettek. Így kezdtem amatőr újságíróként is dolgozni. Nem sokkal később már világbajnoksá-gokra küldtek ki fotózni. A kollégák szintén nagy segítséget jelentettek, akik nem riválisként tekintettek rám, hanem húztak magukkal - beszélt pályája következő mérföldkövéről.A vásárhelyi fiatalember a Formula-1 magazinnak is fotózott, ameddig foglalkoztak motokrosszal, és mint fogalmazott, a Center Motorsport állandó udvari fotósa a mai napig.- Idén a fotózás sajnos háttérbe szorult, mert a vállalkozásunkat kellett erősíteni, amely az építőiparral együtt lendült fel. Közben a technikai sport mellett szintén repülő emberek kaptak szerepet: a hódmezővásárhelyi MátéTaekwondo karateegyesülete visz magával. Ennyi lovat pedig egy fenékkel már nem lehetett megülni - fogalmazott.Arra a kérdésünkre, hogy akkor melyikből él és melyiket tekinti hobbinak, azt válaszolta, hogy a villamossági üzlet a húzóág, ami a megélhetést biztosítja, a fotózás pedig egy szenvedély. Zoltán a fotózás miatt iskolát is végzett, tagja a lapunk fotóriportere, Török János által is alapított hódmezővásárhelyi Lucien Hervé Kamera Klubnak.- A fotózást is próbálom komolyan venni, ha muszáj lenne, meg tudnék abból is élni - mondta. Az emlékezetes sztorikról szólva elmesélte, volt, hogy figyelte a motorokat, látszott, hogy az egyik versenyző elrontotta az ugrást, arrébb lépett, a motor pedig pont oda zuhant, ahol egy pillanattal korábban állt.