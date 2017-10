Náthához nem kell orvos, csak igazolás

Vincze Katalin anyuka örülne, gyermeke Nieszner Ferenc kisebb betegségeit igazolhatná az iskolában. Fotó: Karnok Csaba

– Tizenegy iskolaév alatt van tapasztalatunk a néhány napos megbetegedésekben. Szerencsére másban nincs is nagyon, általában gyorsan túlesik Feri minden nyavalyán – mesélte Vincze Katalin.Az édesanya elmondta, legalább tucatszor fordult már elő, hogy fiát egy-két napos betegség döntötte le a lábáról, a rosszullét azonban hamar elmúlt, és ő maga is úgy döntött, utána már megy iskolába.– Persze nem azért, mert annyira vágyott tanulni, inkább a társaság miatt, meg azért, mert ha nincs suliban, máshová sem mehet – nevetett Katalin.A mostani rendszer szerint ilyenkor mindig el kell menni a háziorvoshoz igazolásért. Ez azonban az átfutó betegségek esetében csak macera.

– Amikor a gyerek valóban rosszul érzi magát, nyilván nem nagy élmény felöltözni, elmenni a doktorhoz és üldögélni a rendelőben, ahol esetleg még valami mást is összeszedhet – mondta a domaszéki édesanya, aki nem is híve annak, hogy minden csip-csup megfázással orvoshoz szaladgáljanak.– Szerintem egy rutinos anyuka fel tudja mérni, ha házi praktikákkal is meg tud birkózni a problémával. Alacsony láz, orrfolyás vagy köhögés két nap ágynyugalommal és teázással simán rendbe tehető.Éppen ezért örül a Házi Gyermekorvosok Egyesülete javaslatának, amely szerint nagyobb szabadságot kellene adni a szülőknek, hogy igazolhassák, ha egy ártatlanabb betegség miatt a gyermekük otthon marad. A jelenlegi 3 napot, amelyről a szülő igazolást adhat az iskolának, 15 napra emelnék, hogy ne kelljen orvoshoz vinni a gyerekeket enyhe betegségek esetén egy papír miatt.– Ez a háziorvosok leterheltségén is enyhítene – fogalmazott Rósa Ágnes, a Csongrád megyei házi gyermekorvosok szakfelügyelője.– Amit csak tüneti szerekkel kezelünk, azokról a szülők is tudják, hogy nem komoly betegségek, az orvos felkeresése tehát csak akkor indokolt, ha a tünetek 3-4 napon belül nem enyhülnek. Persze telefonos egyeztetés lehet, de ha a gyerek nem lázas napokig, és nincs bőrtünete, abszolút támogatható elképzelés, hogy ne vigyék orvoshoz.A Házi Gyermekorvosok Egyesülete októberben készült felmérése alapján a házi gyermekorvosok 95 százaléka úgy gondolja, enyhe betegség esetén a szülő is alkalmas az otthoni kezelésre és a tünetek megszűnésének megállapítására.A szakma éppen ezért vitatja, hogy az orvosnak mindig látnia kell a beteget: míg évtizedekkel korábban valóban voltak olyan fertőző betegségek – például a szamárköhögés, a diftéria és a tbc –, amelyek szükségessé tették, hogy az orvos mindig találkozzon a gyermekkel, ez ma már nem indokolt.– Persze, hiszen mindkét gyermekem iskolás, a lányom elsős, a fiam hatodikos. Egyébként nem szoktam kihasználni a három napot, csak végszükség esetén igazolok napokat. Általában családi okok miatt adtam, ha menni kellett valahová.– Az egyik gyermekem óvodás, a másik bölcsibe jár – ilyenkor még másképp van az igazolás. Szerintem több napot kellene hagyni a szülőnek, ötöt családi okok miatti igazolásra, ötöt pedig minden indok nélkül, különleges alkalmakra.– Óvodás még a gyerekem, de az iskolásoknál megengedett három nap nekem kevésnek tűnik. Bár anno, amikor én jártam iskolába, csak akkor hiányozhattam, ha beteg voltam: az, hogy nem tanultam, és egyest fogok kapni, nem lehetett kifogás.– Hogyne adtam volna, mindhármat ki szoktam használni. Nagyon keveset igazolhatok szülőként, legalább egy hét kellene, vagy több is. Hétköznap annyira leterhelik a gyerekeket, a hétvége jó része is elmegy a tanulással– járna nekik is.