Ne dobjuk el a Görögországban vásárolt Ouzo blokkját!

– Gondolatban már sokan a nyaralásra készülnek, de nem árt tisztában lennünk azzal, hogy a különböző jövedéki termékekből és egyéb árukból mit hozhatunk haza magunkkal vámmentesen – mondta Leopold Róbert tegnap Röszkén.A NAV-őrnagy azt ajánlja az Unió tagállamaiban nyaralóknak, hogy az alkohol- és dohánytermékekről kapott számlát mindenképpen őrizzék meg a magyar vámellenőrzésig. Ugyanis a szabály szerint 22 százalékosnál magasabb alkoholtartalmú italból az Unió tagállamaiból fejenként maximum 10 litert hozhatunk be vámmentesen, míg az Európai Unión kívüli országból érkezők poggyászában szintén fejenként ebből mindössze 1 liter lehet.A magyarok egyik legkedveltebb nyári célpontja az uniós tagállam Görögország, ám a busszal utazók visszaúton már Szerbián keresztül lépnek be Magyarországra, amely harmadik országnak számít. A szabályok szerint tehát buszos utazás esetén hiába vásároljuk meg Görögországban a megengedett maximális 10 liter töményt, azzal már Szerbiából lépünk be az Unió területére.– A kellemetlenségek elkerülése érdekében mindenkinek azt javaslom, hogy őrizze meg az uniós tagállamok boltjaiban kapott számlát az alkoholtermékekről és dohányárukról. Ha harmadik országból lépünk be Magyarországra, valóban az 1 liter tömény és a 40 darab cigaretta az irányadó mennyiség, de ha tudjuk bizonyítani, hogy az ezt meghaladó, de kereskedelmi mennyiségnek nem minősülő alkoholt és cigit nyaralásunk alatt az Unió egyik országában vettük, a pénzügyőrök el fogják fogadni a nyilatkozatunkat – mutatott rá az ellentétekre, egyben adott megnyugtató választ az uniós országokból egy harmadik országon keresztül hazaérkezőknek Leopold Róbert.

A pénzügyőrök elmondása szerint a szerb pihenőhelyeket turistaszezonban görögteknős-árusok árasztják el. Sok szülő enged csemetéje kérésének, és vásárol neki a hüllőből. A görög teknős behozatala engedélyköteles, ami a határon okozhat kellemetlenségeket a családoknak. Azt sem tanácsolják, hogy a tengerparti üdülőhelyek bazárjaiban korallból vagy kígyóbőrből készült termékeket vásároljunk, amelyek behozatala szintén tiltott vagy korlátozott az Európai Unió területére.

Ha azonban Románián, Szlovénián, Horvátországon, Szlovákián vagy Ausztrián keresztül érünk vissza Magyarországra, még az italról vagy cigiről kapott számlára se lesz szükségünk: az Unió szabályai biztosítják a kereskedelmi mennyiséget meg nem haladó áruk szabad mozgását, és nem kell vámot fizetnünk érte.A NAV-őrnagy azt is elmondta, hogy a jövedéki termékeken felül szárazföldön további 300, repülővel 430 euró értékhatárig hozható be áru vám- és adómentesen. Ha tartósan szedünk valamilyen gyógyszert, a kezelőorvos által felírt mennyiséget vihetjük magunkkal – erről nem árt orvosi igazolást beszereznünk, ami letölthető a www. ogyei.gov.hu oldalról a Formanyomtatványok elérhetőség alatt.Házi kedvenceinket az Unióban állatútlevéllel vihetjük magunkkal, amit a lakóhely szerinti illetékes állatorvos állít ki. Ha nem az Unióba megyünk nyaralni – ilyen például az idei nyár slágerének számító Albánia is –, akkor házi állataink szállításáról az adott ország magyarországi diplomáciai képviseletein tudunk felvilágosítást kérni.Üzemanyagot minden esetben a tankban lévő mennyiségen felül egy maximum 10 literes tartályban hozhatunk be járművenként. Ha 10 ezer eurót meghaladó készpénz vagy készpénzt helyettesítő fizetési eszköz van nálunk, azt az Unióba történő be- és kilépéskor is jelenteni kell a határon.