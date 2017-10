Ne dudorodjon a pénztárca a zsebben, ne viseljünk a nyakban hasitasit

Ciki, ha a pénztárca és a mobil kidudorodik a zsebből, szögezi le Lacfi Ági üzeltistílus-tanácsadó. Ezért inkább viseljünk valamilyen táskát, kéri.



– Nem véletlenül használtak régen az irodisták aktatáskát! Egy darabig úgy tűnt, hogy kimegy a divatból, de mostanság nagyon szép, stílusos darabokat lehet kapni – hívja fel rá a figyelmet, és hozzáteszi az egykor pasitartozéknak számító autós táska viszont egyáltalán nem baj, hogy kiment a divatból.



– Rémesen fest a csuklóra csavart kistáska, ne viseljünk ilyet! Helyette válasszunk inkább vállon keresztbe vethető, kisebb méretű férfitáskát – javasolja, és rámutat, ebben tökéletesen elfér a pénztárca, az iratok, a mobil és a slusszkulcs, ráadásul elegáns is.



– Minimum A/5-ös méretűt válasszunk, mert az viszont idiótán fest, ha egy nagy emberen túl kicsi táska lóg – tanácsolja, és hozzáteszi, ma már az üzleti életben is egyre elterjedtebb viseletnek számít az oldaltáska. –



Legjobb, ha bőrből készült darabot választunk, de találhatunk már gyöngyvászon és farmeranyagból készült táskákat is. Bármelyik is legyen, mindig az aktuális öltözethez illő darabot válasszunk – hívja fel a figyelmet, és kéri, ne próbáljuk meg vállra vagy nyakba akasztott övtáskával pótolni ezt a típust, mert az rendkívül kínos. Nem ciki viszont a hátizsák, mutat rá.



– Nagyon is férfias tud lenni, ha valaki megfelelő darabot választ. Elvárás, hogy minőségi legyen, és ne árasszon túlzottan túrázós hangulatot, ha épp nem túrázni indulunk.