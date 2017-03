Ne felejtse el: vasárnap egy órával kevesebbet alszunk!

A tömegközlekedésben csak néhány belföldi és nemzetközi vonatot érint a változás, ezek a menetrendhez képest várhatóan egy órával később futnak be a célállomásukra.Az óraátállítással Magyarország 1980 óta spórol energiát; az Unióban egységesen 1996 óta alkalmazzák a módszert. Éves szinten körülbelül 100-120 gigawattórával kevesebb áramot használ a lakosság a nyári időszámítás idején – közölte a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.A mennyiség 30-40 ezer háztartás éves fogyasztásának felel meg, és 4-5 milliárd forinttal csökkenti az ország villanyszámláját. Más elemzők viszont kétségbe vonják ezeket az adatokat, mondván, a korszerű közvilágítással energiát takarítunk meg. Hozzátéve, hogy a családok így is, úgy is sötétben kelnek és fekszenek, vagyis az áramfogyasztás nem változik számottevően. Emellett úgy vélik, az óraátállítás megviseli a lakosságot testileg és lelkileg.Megírtuk: erre hivatkozva a Jobbik tavaly azzal a javaslattal állt elő, hogy töröljék el a nyári időszámítást (2016. december 10.: Karórán és mobilon nézik legtöbben a pontos időt ). Vitatkoztak róla a képviselők az Országgyűlésben, ám döntés egyelőre nem született róla.