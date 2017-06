Ne hagyjuk, hogy elrontsák a nyaralásunkat!

1. Az utazási szerződést írásban – papíron vagy elektronikus dokumentumban – kell megkötni, és a módosítása is csak így történhet. Az online megrendelésnél őrizzük meg az elektronikus levelezést, az iroda vagy a szálláshely reklámját, tájékoztatásait az utazás feltételeivel kapcsolatban.



2. Ha a szállásra van panaszunk, éljünk minőségi kifogással az utaskísérőnél vagy a helyszíni szolgáltatónál. Tegyük szóvá a szoba komfortfokozatával, a programokkal, az ételkínálattal, a takarítással kapcsolatos észrevételünket. Jó, ha fényképekkel is dokumentáljuk ezeket.



3. Az utazók ne törődjenek bele, a magyar vállalkozásoknak ugyanis kötelezettségük a panaszt azonnal megvizsgálni és szükség szerint orvosolni. Amennyiben harminc napon belül nem kapunk érdemi választ, forduljunk az illetékes járási hivatalhoz, mint elsőfokú fogyasztóvédelmi hatósághoz.



4. Online megrendelt repülőjegyeknél fontos, hogy az utasfelvétel megtörténjen, kinek a nevére szól, az pontos legyen, és a beszállókártyát inkább nyomtassuk ki. És ne felejtsük el megrendelni az utazáshoz a poggyászszolgáltatást!



5. Az utasok figyelmesen olvassák el a légitársaság web-

oldalán a szerződési feltételeket. Így információt kapnak az utazás részleteiről, a kézipoggyász, illetve bőrönd méreteiről, az esetleges átfoglalási, időpont-módosítási vagy névátírási lehetőségekről és azok költségeiről.



6. Európai uniós utazásoknál légi járat törlése vagy három órát meghaladó késése esetén élhetünk kártalanítási jogunkkal. Jó tudni, hogy az online vásárolt repülőjegyek, szállások és egyéb utazási szolgáltatások esetén nem jár az általános tizennégy napos, indokolás nélküli elállási jog.



7. Érdemes utas- és poggyászbiztosítást kötni, akár a rövidebb utakra is – sztornóbiztosítással pedig a befizetett részvételi díj egészét vagy egy részét kaphatjuk vissza, ha „beesik a nagy gerenda".



8. Az utasok az irodákkal kezdett vitájukban bátran vegyék igénybe az ingyenes, gyors eljárást, a békéltető testületeket. Itt előfeltétel annak igazolása, hogy megkísérelték a vitát először közvetlenül a vállalkozással rendezni.