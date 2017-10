Ne legyen érdemes hálapénzt adni és elfogadni: bemutatta egészségügyi programját Szegeden az Együtt

Komáromi példaként említette az egybiztosítós rendszert, a járványügyi központ visszaállítását, az OEP önállóságának visszaadását, illetve a hálapénz eltörlését olyan viszonyok megteremtésével, amelyek között azt már nem lenne érdemes sem adni, sem elfogadni.

Bemutatta egészségügyi programját Szegeden az Együtt: a párt csütörtöki sajtótájékoztatóján részt vett Juhász Péter elnök és Nagy Sándor, a párt szegedi választókerületi elnöke is. Szerintük Komáromi Zoltán az egyetlen egészségügyi szakpolitikus az ellenzékben, így kormányváltás esetén megkerülhetetlen szerepe lesz az egészségügy átalakításában.Ennek megtervezésében mind a 9 ellenzéki párt részt vett, és konszenzust alakítottak ki, milyen reformokra lenne szükség, hogy az ágazat megfelelő irányba indulhasson el.A reformokat az Együtt az alapellátásnál kezdené el, hogy növeljék a háziorvosi szakma megbecsültségét, ezáltal megállítva annak elöregedését.Komáromi Zoltán beszélt az egészségügy Csongrád megyei helyzetéről is. Mint fogalmazott, Szeged „nagyjából rendben van", bár az egyetem túl nagy csomagot visz nagy anyagi nehézségek árán. – A hódmezővásárhelyi és makói kórház fúziója viszont nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, az pedig megbocsáthatatlan, hogy Szentesen nem építették fel az ígért műtőblokkot – tette hozzá.