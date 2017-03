Négy éve szánkót húztunk a Kárász utcán március 15-én

A szakember hozzátette, felhők sem zavarják meg a nemzeti ünnep alkalmából rendezett szabadtéri megemlékezéseket, programokat. Legfeljebb harmatszerű csapadék eshet, de ennek nagyon kicsi a valószínűsége. A verőfényes március 15-e után a hétvégére azonban ismét elromlik az idő: egy mediterrán ciklonnak köszönhetően csapadékos időre kell számítanunk."Szinte biztos, hogy bejön a tíz centinyi előrejelzett hó, a hamarjában megnézett diagramok a meteorológiai szolgálat honlapján tartós havazást jeleznek" - írta kollégánk négy éve: csak éppen nem télen. Március 14-én este kezdtük "online közvetítésünket" a szokatlan havazásról, amely szinte az egész országot megbénította. Ritkán tűzünk kokárdát havazásban, de akkor ez is megtörtént - hozzátesszük, a megemlékezések országszerte elmaradtak. Ezen a linken megtalálják négy évvel ezelőtti tudósításunkat percről percre, sok-sok fotóval, kokárdás hóemberek tömegével. Itt pedig azt követhetik végig fotók segítségével , milyen volt a tavaszi hóhelyzet Nyugat-Magyarországon.Szegeden március 15-én délután 4 óra felé már nem akadályozta a hó a forgalmat, bár el még nem olvadt egy darabig. Olvasónk, Kiss Jolán néhány nappal azelőtt verőfényes tavaszi napsütésben ment be a terhespatológiára, és emlékszik, azon a napon sorra születtek a babák a front miatt.Olvasónk azon nevetett a többi kismamával a hólepte biciklit látva, hogy sokáig vajúdik a biciklis futár. Miután megszületett a kislánya, és kiengedték a kórházból, március 21-én még mindig volt hó a városban, nem is kevés.

Négy évvel ezelőtt nem volt ilyen tavaszias idő az ünnepen. Erre emlékeztet Kormos Margit szegedi olvasónk fotója, amelyet szerkesztőségünknek küldött. A kép 2013. március 15-én készült a házuk udvarán. A fotóról kaptuk az ötletet: idézzük fel a négy évvel ezelőtti tavaszi telet.

Sokan pedig az sms-re emlékeznek jó szívvel, amelyet a Belügyminisztériumtól kaptak. "Segítünk! Ne hagyja el a gépjárművét! Ha elfogy az üzemanyaga, üljön át másik gépjárműbe!" – küldték szét a jó tanácsot a mobilszolgáltatók segítségét kérve. A hóban rekedteket akarták tájékoztatni a követendő teendőkről. A három mobilszolgáltatóból a Telekom és a Vodafone ingyen vállalta a segítséget, a Telenor meg sehogy