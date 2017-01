Négy kiskutyával alszik együtt Ferenc és Ida

Segítenek, ha tudnak



A Dél-alföldi Állatvédőrség ügyvezetője, Meznerics Tünde és egy önkéntes nyáron látogatott ki a párhoz, ahol azt tapasztalták, hogy néhány kutyát láncon tartanak, az állatok nagy része valószínűleg nincs beoltva, nincs csipjük, nem ivartalanították őket, ezért gyakori a szaporulat. – Egyébként jól tápláltak. Megértem, hogy nem akarnak megválni tőlük. Ha egyesületünk megfelelő anyagi támogatáshoz jut, segítünk a kutyák beoltásában, csipezésében és ivartalanításában – mondta az állatvédő.

– Nem kell nekünk a segítség, megvagyunk. Volt itt egy rosszindulatú nő, ő kezdte az egészet – jelentette ki Kovács Ferenc.A férfi élettársával, Péter Idával 2004 óta él Gyálarét határában, a szeméttelep mellett vezető földút túlsó végén álló tanyán.– Mi csak őrök vagyunk, vigyázunk erre a területre, azért kell a sok kutya – mutatott a körülöttünk csaholva rohangáló házőrzőkre. – Volt, hogy bejöttek lopni. A migránsokat elkergették. Kell a kutya – magyarázta Ida. A tizennyolc állat közül öt láncra kötve ugatott. Az egyik kutyájuk Gyálarétről kóborolt el és csapódott a falkához. Csip is van benne, de nem keresi a gazdája.Szerkesztőségünket egy névtelenséget kérő állatvédő kereste meg, aki azt mondta, bár nem éheznek a kutyák, de beoltva, csipezve, ivartalanítva nincsenek.– Az a rossz természetű asszony, aki itt volt korábban, az hozott három kutyaházat, de ezek úgyse fekszenek bele – magyarázta indulatosan Ferenc.– Drágaság van, azért nem tudjuk becsipszeltetni. 3500 forint egy csipsz! – csatlakozott Ida. A pár a kutyák mellett macskákról, lovakról, kecskékről és sertésekről gondoskodik. Az ólban öt malac, három koca és két kan röfögött.Az állatok szemlátomást semmiben sem szenvednek hiányt, a lovak mellett két nagy méretű körbála etető állt. A házőrzőknek hentes hordja a maradékot, amit Ida egy üstben főz meg. – Csórók vagyunk, de mindenünk megvan, ami kell. A kutyáknak is jó dolguk van, húsos csontot, belsőséget kapnak – mondták.– Hattyasra és Szegedre járok házakhoz a maradékért. Nem szégyen az! Rengeteg ételt kidobnak az emberek, pedig vétek a kukába tenni az ennivalót. Inkább ideadják nekem. Karácsonykor 3-4 zsákkal fordultam. Én nem szégyellem. A Feri igen, ő inkább vasat gyűjt – mutatott a kupacra Ida.Azt mondták, nem szívesen válnának meg a kutyáktól, mert szeretik az állatokat, a legkisebbekkel, négy egy hónapos kutyával együtt is alszanak.Ferenc és Ida a lakóhelyükre is majdnem beinvitáltak minket, de a férfi mégis inkább a kezében hozta ki nekünk a két kiskutyát, mert „odabent sötét van, és nagy a rumli". Az egy hónapos Golyó és Liza álmosan néztek szét a csillogó napsütésben. Tündike, az egyik kanca kíváncsian szaglászta a bolyhos ebeket.