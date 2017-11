Négy kutya elég a rendhez

Tanyaőrzők. Pihe, Felhő, Bakony és Puppi. Fotó: Török János

Az első kettő szép komondor, őshonos magyar fajta, nem törzskönyvezett, de a vérvonal rendben. Nyáron voltak négyévesek, egy hónap különbséggel születtek. Mondják, a puli a kutyák Einsteinje – nos, a komondor ugyanaz, csak nagyban. Vigyáz a nyájra, területőrzésre is tökéletes, és jól össze tud dolgozni a pulival. Az utóbbi mindig éber, és figyelmezteti a nyáron fa alatt hűsölő komondort, ha valami nincs rendben.Elődeik lótolvajt is fogtak már a tanyán, beszorították a takarmányosba, a gazda csak azt hallotta, hogy nem szokványos a kutyák ugatása. Nem tépi szép az embert, de nagyon szigorúan tudja őrizni. A kiterjedt tanyás ingatlant napi rendszerességgel járják körbe, nem kell ide riasztó vagy egyéb őrzés-védelem.

A szálkásszőrű tacskók is fajtatiszták, hasznos kutyák, elsősorban vaddisznóhajtásra és kotorékra használják az állatokat. A gazda nem vadászik, de gyermekei szeretik a tacskókat, fiának is van egy a panelben. Azért is praktikusak, mert a tanyán tartott nyulak takarmányára jönnek a rágcsálók, ezek a kutyák pedig kitűnő bioirtók – nem kell vegyszer. Nem eszi meg, csak elkapja, majd elharapja a patkány torkát, egy másodperc, egy rövid visítás, és vége. A két tacskó is különböző alomból való, egyik Szentgálról, ezért is Bakony a neve – szülei neves vaddisznóhajtók, egész Európában járt velük a gazdája. Szatymazon ennél azért nyugisabb az élet.