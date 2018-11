Négy nap alatt tizenkét rendezvény a Vántus-napokon

A legkisebbeknek és a felnőtteknek is kínálnak programokat november 26-ától 29-éig. Idén két vendéggel kedveskednek a szegedieknek. A Sonus Ütőegyüttest és az Anima Musicae Kamarazenekart is elhozzák. – Sokszínű a programkínálat. Igyekszünk a helyi művészek tolmácsolásában átadni a kortárs zenét – mondta Tóth Péter, az SZTE Zeneművészeti Kar dékánja, Bartók–Pásztory-díjas zeneszerző. – Újdonság, hogy idén már este 7-kor kezdődnek a hangversenyeink, nem pedig fél 8-kor, ahogy megszokhatták. Emellett a két vendéghangversenyünk ingyenes.



November 26-án, hétfőn kezdődik a program, az egyetem JGYPK Ének-zene Tanszékén, a déli zenepedagógiai hangversennyel, később pedig Dobszay-Meskó Ilonával, a neves karmesterrel beszélget majd Hollós Máté Erkel-díjas zeneszerző a Somogyi-könyvtárban. Ezt követi majd a nyitó hangverseny a ZMK Fricsay termében. Kedden zenepedagógiai délelőttel indítanak, szintén a JGYPK épületében, délután pedig a Sonus Ütőegyüttes hangversenyét hallhatják, míg este kamara- és kórushangversenyt a 85 éves, Kossuth- és kétszeres Erkel-díjas Kocsár Miklós tiszteletére. Mindkettőt a Fricsayban. Szerdán a Vántus István Zeneművészeti Szakgimnázium hangversenyével indul a nap szintén a ZMK-ban, majd Sugár Rezsőre emlékeznek a Somogyiban. A szerda estét az Anima Musicae Kamarazenekar hangversenye zárja Tornyai Péter vezénylésével, egy szegedi kötődésű taggal, Cser Ádámmal. Csütörtökön, az utolsó napon a Szent-Györgyi Albert Agórában zenés kibeszélő költeményt adnak elő a Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskola diákjai Hilary Burgoyne: Suite of the Day, avagy „Egy naplopó e-naplója" címen kettőkor, négykor pedig a Király-König Péter iskola épületében Törpék és Óriások címen adnak hangversenyt fiatalok fiataloknak. A kortárs magyar komponisták műveiből összeállított záró hangverseny ezen a napon is hétkor kezdődik a Fricsay teremben.